Un viaje por la música a través de la pintura: la artista roldanense que expuso sus obras en la Sala Italia

Más de un centenar de personas asistieron el viernes y sábado últimos a la muestra que realizó la artista roldanense Nancy Martínez en la Sala Italia. Allí, la intérprete local hizo que los espectadores realicen un viaje por la música de diferentes tiempos a través de la pintura, ya que cada obra estaba relacionada a una canción.

“Fue muy emotiva la exposición, asistió mucha gente y pude llegarle al corazón a muchas personas. Me lo expresaron con lágrimas en los ojos”, contó emocionada Nancy a El Roldanense. “Quedé muy contenta, ya que me habían dicho que en los últimos años la gente no asistía mucho a este tipo de eventos”, expresó.

La artista estuvo presente en los dos días de la presentación, dialogó con los visitantes y explicó la relación de sus cuadros con las intervenciones musicales retratadas. Pocos meses atrás, había pintado el mural por los 40 años de democracia en Pellegrini y Almirante Brown.

Las canciones que eligió en esta oportunidad fueron: La Fiesta (Pedro Capó), Si se calla el cantor (Horacio Guarany), Septiembre del ‘88 (Cacho Castaña), Baladas para un loco (Astor Piazzolla), Jesús es verbo no sustantivo (Ricardo Arjona), Te esperaba (Carlos Rivera), Me llevaré conmigo (Stella Raval), Una palabra (Carlos Varela), El niño que fui (Nelson John) y Héroes de Malvinas (Ciro y los Persas).