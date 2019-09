Unas 30 personas donaron sangre en una nueva campaña del Cudaio en la ciudad

Unas 30 personas se acercaron este jueves al cuartel de Bomberos Voluntarios de Roldán donde se llevó a cabo a segunda campaña del año de donación de sangre con registro de médula ósea.

“El balance es muy positivo. Hubo la concurrencia que se da casi siempre: 32 registrados y 27 que pudieron efectivamente donar. En este caso contamos con Leticia que dio su testimonio y contó su historia sobre tu autotrasplante y la sumamos como referente de Cudaio en todas las jornadas que vengan. Además se hizo cargo de la página Dona Sangre-Doná Vida Roldán”, contó a El Roldanense Inés Ateca, referente del Cudaio y quien está a cargo de las jornadas en la ciudad.

“Si bien tuve un trasplante de médula, lo mio fue autotrasplante, es decir, trataron mis propias células madre que son las progenitoras de la medula ósea y me las volvieron a implantar. Me interesó participar porque mucha gente no conoce de qué se trata, de hecho yo hasta que no tuve la enfermedad mucho no sabía”, contó Leticia en diálogo con este medio.

“No sólo en la enfermedad que tuve yo se hace trasplante de médula sino que hay otras en las que la médula deja de producir todos los componentes, hay muchos tipos de cáncer que también afectan a médula ósea, y por lo tanto se necesita un donante”, sumó.

El tratamiento que deben atravesar los pacientes con cáncer es lento y doloroso y muchas veces a eso también debe sumarse el hecho de conseguir un donante que muchas veces no se encuentra compatible con un 100%. Allí reside la importancia de contar con este registro.

“La gente deja registro algo a nivel mundial donde está toda la información y luego, en el caso de necesitar, buscan a quienes sean más compatibles. El proceso es muy simple, es simplemente donar sangre. No hay ninguna operación ni nada”, afirmó Leticia.

Fotos: Positive