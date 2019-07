Dirigente gremial roldanense, en la cumbre de presidentes del Mercosur

En el marco de la 54° Cumbre de Presidentes del Mercosur y Estados Asociados, que se llevó a cabo en la ciudad de Santa Fe y en la que estuvieron presentes los principales mandatarios del cono sur, se llevó a cabo el Encuentro Internacional de la Red CBC (Corredor Bioceánico Central) que reunió a 50 entidades empresarias del sur de Brasil, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Cuyo y regiones centrales de Chile.

Durante la reunión – que se desarrolló en la Bolsa de Comercio de Santa Fe- el sector privado le planteó su agenda a la Cumbre de presidentes del Mercosur. De la misma participó el presidente de la Unión de empresarios del Parque Industrial de Roldán (Unempir) y miembro de Unirr, Román Guajardo, dentro de una comitiva de dirigentes de entidades de la producción santafesinas dentro de la Región Centro.

“En lo personal es un privilegio y un desafío, porque son temas trascendentes sobre los que se opina y decide. Desde el punto institucional buscamos defender los intereses de la Industria Santafesina, que es el sector por el cual venimos trabajando. No es fácil además negociar con entidades empresarias de otros países, dado los intereses y problemáticas de cada uno. De todos modos, luego de un debate y de diferentes planteos se llegó a una declaración histórica de cara a la participación del sector empresario en decisiones relevantes para el Mercosur y el Corredor Bioceánico Central”, opinó.

Guajardo tuvo una participación activa en el debate comentado, dado que su opinión fue incorporada al texto definitivo de la Declaración. La misma habla sobre la importancia respecto a que las entidades empresarias puedan participar y conocer los términos de los acuerdos previamente se proceda a su firma, dado que hoy en día es común escuchar las distintas centrales empresarias queriendo conocer los detalles del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

Respecto al acuerdo con el bloque europeo, el industrial local dijo: “En primer lugar, creemos que todo acuerdo que implique mejores oportunidades y nuevos mercados, puede ser bueno, pero tenemos que ver las condiciones del caso. Acá no se conoce mucho, y estamos todos tratando de ver los detalles del acuerdo. Argentina hoy tiene problemas estructurales graves: Alta Inflación, tasa de interés exorbitante, varios años de estancamiento y recesión y numerosas obras de infraestructura faltantes. Creo que antes de poder competir con Europa, debemos ver como arreglamos esas cuestiones. Para subirnos al ring vamos a tener que hacer muchos deberes en estos años, para que los términos de intercambio no sean dolorosos y no dejen fuera a muchas personas. Sin ir más lejos en el almuerzo con los industriales brasileños que compraron en el Parque o con los que pude conversar en Santa Fe en la Cumbre, planteaban preocupaciones y tienen Inflación menor al 5% y tasas de interés de un dígito”.

La Región Centro de Argentina (conformada por las provincias de Santa Fe, Córdoba, y Entre Rios) y sus vecinas del sur de Brasil y el centro de Chile con sus salidas portuarias al Pacífico y al Atlántico- reúnen un enorme potencial de agroindustria, celulosa, servicios, tecnología de la información, tecnología para la salud, metalmecánica o calzados.