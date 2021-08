Unidad Ciudadana presentó su lista en Roldán: “Hay una ciudadanía que pretende un cambio”

Con un acto desarrollado durante la tarde del lunes en el bar 25, el espacio kirchnerista local Unidad Ciudadana presentó oficialmente su lista de cara a las próximas elecciones primarias. El frente lleva como candidato a intendente a Adrián Márquez y a Natalia Porfiri como postulante a concejal. Ambos se refirieron a sus propuestas a futuro y elevaron la posibilidad de transmitir en vivo las sesiones del Concejo Deliberante.

“Hay una ciudadanía que pretende un cambio y una renovación”, dijo Márquez en primera instancia durante su atención a los medios. “Soy un hombre político, miembro de una familia que eligió Roldán para vivir. A través de recorrer sus calles, de convivir con la gente, me enamoré de esta ciudad”, apuntó. “Tengo muchos años de trayectoria en el sector público y una experiencia que me ha llevado a tomar este enorme compromiso. Creo que en Roldán hay mucho para hacer”.

El candidato hizo mención a que “la educación representa uno de los mayores desafíos que tenemos”. “Lo que se pretende es fortalecer la educación obligatoria, en lo que se refiere a jardines, niveles primarios y secundarios, con la intención de garantizar el derecho a todos los jóvenes de nuestra ciudad. Esto tiene que estar acompañado del crecimiento poblacional”, señaló, y agregó que “ningún alumno debe sufrir la posibilidad de quedarse sin banco”.

Conjuntamente, añadió que una de sus primeras medidas sería realizar un relevamiento general y profundo de la ciudad, para obtener datos precisos. “Hoy por hoy, uno de los grandes problemas de Roldán es que no conocemos datos, por lo tanto no tenemos la posibilidad de generar acciones” subrayó. Además, se refirió al retorno del servicio del tren y puntualizó que “la ciudad debe estar preparada”. “Eso lleva a gestionar obra pública que tenga que ver con playas de estacionamiento y paradas específicas para que el servicio pueda ser aprovechado por todos los barrios”.

En otro orden, dijo que su mirada de la salud es integral. “No solo pasa por adquirir un quirófano de baja complejidad para atender todas las cirugías que tienen que ver con la salud primaria o tener más camas de internación», enfatizó. Y profundizó: “Pasa puntualmente por tener una ciudad sana, y eso implica gestionar alimentación saludable, recreación, deportes y campañas de vacunación adecuadas, con la intención de prevenir”. Junto a esto, manifestó que “no hay barrios en donde no falte algo para elaborar, como saneamiento, pavimentación o luminaria”.

Por su lado, Porfiri tocó la posibilidad de abrir el Concejo a la ciudadanía. “Me parece importantísimo. Su función principal es representar a los vecinos y vecinas de la ciudad, por eso una de nuestras primeras propuestas es llevarlo a sesionar a los barrios”, expresó. “Las necesidades no son nuevas, sino que fueron insatisfechas durante estos años. Es una manera de satisfacer las demandas, hay vecinos que no saben que se pueden presentar en el Concejo con alguna idea o reclamo. No lo tienen cercano”, espetó, y reflotó la idea de que las sesiones se transmitan en vivo y en directo.

Otro de los puntos que tocó fue el transporte público: “La información debe estar accesible, hoy no sabemos a qué horario pasa, cuáles son las paradas, qué recorrido tiene. Un colectivo que no pasa es una persona que no llega a su trabajo, un estudiante que no llega a horario a la escuela”. Y también se manifestó sobre el Plan Urbano aprobado el año pasado. “Hay que abrirlo a la sociedad, a los arquitectos, conversarlo con toda la ciudadanía para ver de qué manera integramos a todos los barrios que quedaron alejados del casco urbano”.