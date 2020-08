Vacaciones en Roldán: ya arden los teléfonos de las inmobiliarias

Lo que va a pasar con los destinos turísticos en estas vacaciones de verano es todavía una incógnita. Si bien se habla de una liberación de los viajes, protocolo de por medio, nadie garantiza aun que los tradicionales destinos de mar y montaña puedan albergar a los millones de turistas como en temporadas anteriores. Este escenario hizo que mucho antes de lo habitual se empiecen a disparar las consultas de alquileres en Roldán.

En un año totalmente atípico, la mayoría de los ciudadanos que debieron permanecer muchos meses confinados entre cuatro paredes ya salieron a sondear cuánto deberá desembolsar por un poco de verde, una pileta y ciertas comodidades que lo hagan olvidar un poco el encierro pero que al mismo tiempo no lo aleje tanto de la urbe.

Desde la inmobiliaria local Susana Ippoliti confirmaron que la semana pasada empezaron a llover las consultas. De hecho, la firma publicó una casa para temporada y recibió 20 llamados en un solo día “y eso que el precio no era barato”, indicaron a El Roldanense.

“La gente quiere verde pero quiere también estar cerca del trabajo, eso es una constante siempre en temporada y creo que este año eso va a traccionar aun más los alquileres en esta zona”, destacó por su parte Sofía Cicchitti, quien también empezó a notar el movimiento en ese sentido “mucho antes de lo habitual”.

Ambas inmobiliarias reconocieron que por lo particular de esta temporada van a trabajar “algo” de alquileres temporarios, aunque no sea su fuerte. Es que la pandemia obligó a repensar muchos negocios, y el de la renta de inmuebles no es la excepción.

Del lado de los propietarios también se ve como una oportunidad la llegada de la temporada y muchos de los que ponen sus casas en alquiler permanente ahora los están reservando para largarlos al mercado de veraneo. Así, las inmobiliarias prevén que a partir de septiembre va a salir el grueso a publicar sus ofertas.

Los precios que se manejan ya empezaron a asomar:

Por ejemplo, una casa tipo chalet con un amplio comedor, living, cocina equipada, dos baños, tres dormitorios, aire acondicionado, un amplio parque forestado con quincho, pileta y hasta un canchita de fútbol se alquila en diciembre y febrero a $70.000 mensuales y $45.000 la quincena, en tanto que en enero trepa a $80.000 y $55.000.

Asimismo, si lo que se busca es la tranquilidad y seguridad de un barrio privado ya hay que pensar en costos bastante más arriba: entre $150.000 y $200.000 la quincena o incluso hasta $350.000 el mes.