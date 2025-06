Vanina Procopio: “El 29 de junio quiero ser la alternativa para los que no quieren más de lo mismo”

La candidata a Intendente por la ciudad de Roldán, Vanina Procopio cierra la campaña como la empezó: presentando notas en el Concejo con proyectos concretos.

En esta ocasión, Vanina entregó al concejo dos notas, referidas a la construcción de veredas y a recuperar el proyecto de ordenanza que propone la creación de la Banca Ciudadana . “Vengo trabajando en estas ideas porque tienen un beneficio directo para el vecino, y son deudas que la política tiene que empezar a saldar”, expresó Procopio. También agregó: “No le estamos pidiendo una enormidad al Concejo y a la Municipalidad, solamente que empiece a pensar un poco en todos los roldanenses”.

La candidata por “Vida y Libertad» luego habló de cada proyecto en particular: “Todos sabemos del crecimiento acelerado de nuestra ciudad en los últimos años, pero la Municipalidad va un poco lento con la infraestructura necesaria para dar cuenta de este desarrollo. Todos los barrios hacen a Roldán, hay que garantizar que mínimamente tengan lo básico. Las veredas son vitales para la seguridad vial y para cuidar a las familias”, señaló.

Procopio también se refirió a la idea de reflotar la Banca Ciudadana: “Es un proyecto presentado por ex concejales. La Banca Ciudadana es importante porque le da una herramienta de participación al vecino. Hoy en día podemos observar claramente que hay muchas demandas insatisfechas, pero seguramente hay muchas otras que ni siquiera llegan al poder político. Con la Banca Ciudadana lograríamos reforzar nuestra comunidad y dar respuestas más efectivas”, dijo.

Vanina finalizó dando sus sensaciones de la inminente elección: “Como siempre en Roldán, la política quiere obligar a la gente a elegir entre más de lo mismo. Los que no solucionaron los temas cuando estuvieron, no lo pueden hacer mejor que los que no solucionan los problemas hoy. Yo se que mucha gente entendió esto, y quiere ver algo distinto. Los roldanenses se están cansando de las palabras en el aire y quieren hechos concretos. Roldán quiere estar mejor y el domingo va a empezar ese cambio”.