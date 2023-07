Vanina Procopio: “Voy a jubilar al senador Armando Traferri”

Las PASO provinciales entran en la última semana de campaña, en un contexto complicado por la situación económica y social. A pesar de que muchos ojos están puestos en las internas a gobernador y en las grandes ciudades, quien pateó el tablero fue la precandidata a senadora por el departamento San Lorenzo Vanina Procopio.

La empresaria, importante referente en el sector del turismo es candidata por la lista que apoya Patricia Bullrich, y lanzó en dos entrevistas la semana pasada una frase fuerte: “Voy a jubilar al senador Armando Traferri”.

“El problema del departamento San Lorenzo es el actual senador. Nada puede solucionarse si primero no sacamos los corruptos del poder y los reemplazamos con personas que vengan del mundo del trabajo”, enfatizó Procopio.

La historia de Vanina en política nace con un hecho trágico: El asesinato de su hermano Sandro, producto de un robo en la ciudad de Rosario. “Lloré por mi hermano, ahora quiero pelear por él y por todos los argentinos que tenemos que soportar este sistema injusto”, dijo.

También sufrió un robo en su casa de Roldán, que fue desvalijada por delincuentes “Se que enfrentarse a corruptos produce este tipo de ataques, pero no me van intimidar”, expresó desafiante la candidata.

Procopio propone un slogan crítico con la política: “Vivir del esfuerzo propio o vivir de los demás”. La candidata a Senadora Provincial hace énfasis en que su campaña no tiene banca de las estructuras partidarias: “Yo soy una trabajadora más, me levanto todos los días a las 6 de la mañana para atender mi negocio. Y de ese laburo saco lo necesario para llevar adelante la campaña, no tengo que sacar plata de alguna caja estatal como hacen mis contrincantes en la interna. Ninguno de ellos sabe el significado de la palabra trabajo. Soy la única que se puede enfrentar a Traferri porque no estoy saltando de cargo en cargo como los otros”, lanzó Procopio.

La candidatura de Procopio tuvo hace algunas semanas un apoyo sorpresivo. Miguel del Sel, ex candidato a Gobernador de la provincia, filmó un video llamando a votar a Vanina.

Resulta llamativo porque el humorista está alejado de la política y se encuentra enfocado en su trabajo artístico y su campo. Pero con Procopio lo une una gran amistad, además de tener coincidencias políticas. Del Sel llamó a votarla “Porque es la mejor y va a trabajar por San Lorenzo”.

Con una plataforma política que reivindica “a todos los trabajadores que generan riqueza” y critica “a los corruptos atornillados a los cargos”, Procopio se ve con confianza para medirse con el longevo senador Traferri. Lógicamente, primero tiene que superar a sus rivales apalancados por estructuras estatales. Vanina dice que no se achica “Peleo contra todos, pero si no me pararon las injusticias que me pasaron, no me van a parar los que están en contra de los argentinos de bien. Se las voy a pelear hasta el final, y sepan que es la última pelota la que define”.