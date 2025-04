Vanina Procopio: “Voy a ser la primer intendente mujer de la historia de Roldán”

El próximo domingo son las elecciones PASO en toda la provincia. Un acto eleccionario importante para la ciudad, en donde se designarán los constituyentes y tendrá lugar una disputa reñida por quien dirigirá el ejecutivo municipal en los siguientes cuatro años.

Ya se acerca la fecha y los candidatos concluyen su campaña. Una de las protagonistas de la contienda por la intendencia de Roldán, Vanina Procopio, transmitió sus últimos mensajes a los votantes.

“Es hora de terminar con el pasado, Pedretti y Escalante no lograron solucionar los problemas de los vecinos”, empieza Vanina. “Roldán tiene dos problemas principales, que no son nuevos sino que vienen de larga data, ya que ninguna gestión los pudo resolver. Como primer punto tenemos una municipalidad que tarda muchísimo en solucionar los problemas de la gente. El otro punto es que no pudieron lograr que la ciudad progrese y se modernice, desde hace largos años estamos estancados”.

La precandidata a intendenta, por la lista que encabeza Amalia Granata como constituyente, continúa: “La situación de la ciudad la conocemos todos los roldanenses: calles destrozadas, mala calidad y presión de agua, cortes de luz; pero los impuestos y las tasas municipales siguen creciendo. Esa plata no sabemos realmente a dónde va, pero a solucionar los problemas de la gente común, claramente no”, criticó Vanina.

La empresaria del sector turístico, quien recientemente se citó con su amigo Miguel del Sel en la parrilla Don Pepe, nos habló de algunas propuestas que tiene para la ciudad: “En primer lugar estamos en conversaciones con instituciones de todos los niveles educativos para traerlos a Roldán. Vamos a hacer como en otras localidades que llevaron escuelas públicas de gestión privada, para ampliar la oferta educativa de la ciudad. Ya tuvimos reuniones muy positivas en este sentido. También avanzaremos con un plan de becas para jóvenes estudiantes y emprendedores. Hablamos con institutos terciarios y universitarios para ofrecer carreras en Roldán, principalmente referidas a las nuevas tecnologías y enfocadas en profesionalizar a nuestros jóvenes en las áreas más requeridas en el mercado laboral. Todo esto lo vamos a conseguir sin realizar un gasto excesivo, ya que conozco profundamente a estas instituciones, y con el tiempo forjé vínculos que nos van a permitir convenios muy beneficiosos para la localidad.”

Otra propuesta de Vanina en torno a lo productivo, se relaciona con el polo industrial que ya está instalado en la localidad “es necesario ampliarlo, tenemos que empujar para que siga creciendo y no se quede estancado. Conozco personalmente a muchas personas del sector, que les encantaría traer sus empresas para instalarse en Roldán. Ya entablé conversaciones para garantizarles que vamos a cuidar sus inversiones en la ciudad, sabemos que la llegada de estas empresas significan más puestos de trabajo y más oportunidades para los roldanenses.”

Si Vanina resulta electa en las elecciones de junio, puede pasar algo histórico: por primera vez la ciudad contaría con una intendente mujer. “Yo creo que es importante que haya mujeres líderes, porque algunos piensan que vivimos en el siglo 19 y nos siguen atacando constantemente. Muchas personas con poder se sienten incómodas, con miedo, cuando una mujer decidida y luchadora les hace frente. Por ser mujer, todo me cuesta el doble, pero eso no me atemoriza. Siempre me banqué sola, no necesité que nadie me cuide, y pude lograr mis objetivos. Estoy confiada de que el 13 de abril vamos a empezar el camino, para poner a la primera intendente mujer al frente de la municipalidad”.