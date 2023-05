Se rompió el frente: Vanina Procopio ya no es más funcionaria municipal

La empresaria y precandidata a senadora por el departamento San Lorenzo por la alianza Unidos para Cambiar, Vanina Procopio no es más funcionaria municipal. La ahora exsubsecretaria de Relaciones Interinstitucionales dejó de pertenecer al staff de la gestión municipal el pasado viernes, luego de unos diez días en los que la cuerda que ya venía tirante se terminó de cortar.

Este lunes Procopio hizo el anuncio en sus redes sociales: “Tras anunciar mi precandidatura a Senadora por el departamento San Lorenzo, he sido despedida de mi cargo de Subsecretaria de Relaciones Interinstitucionales de Roldán por el Intendente, Daniel Escalante. El despido se realizó en forma verbal y sin ningún tipo de causa que lo justifique”, puntualizó en un posteo.

“Como todos bien saben, el Intendente, es socio político del Dr. Iván Ludueña, precandidato a Senador por el departamento San Lorenzo y con quien competiré en internas en las próximas PASO. Es lamentable que hayan vuelto a Roldán las más rancias y viejas prácticas de la política, a las cuales me enfrenté en 2021 para erradicarlas de nuestra querida localidad y las cuales quiero combatir en la provincia como Senadora”, agregó.

“Una vez más, ratifico mi compromiso con los rodanenses y les informo a los ciudadanos de nuestro departamento, que nadie me va a doblegar, ni siquiera aplicando artimañas de antaño. No me harán retroceder ni un paso”, finalizó.