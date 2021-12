Don Quijote: hace dos meses conviven con restos de poda y residuos y piden soluciones

Los vecinos del loteo Don Quijote denuncian que hace dos meses nadie pasa a recolectar ramas y pasto. Como consecuencia de la suciedad que se formó en el lugar visualizan día a día la presencia de roedores. Piden respuestas.

“Hace más de dos meses que en el loteo Don Quijote nadie de la Municipalidad pasa a retirar los pastos, ramas y hojas que se fueron juntando con el paso de los días. Es una situación insostenible por la que estamos pasando los vecinos que vivimos en esta zona”, sostuvo Ana Laura, una de las vecinas del barrio en diálogo con El Roldanense.

“En los últimos días se empezaron a observar residuos de cualquier cosa, cajas, madera, bolsas y ayer en esa zona que está cerca de mi casa aparecieron ratas y con este calor todo el basural que se armó en ese sector hace olor y es un asco vivir con esta suciedad”, agregó.

Por último la damnificada, relató: “Necesitamos una respuesta rápida, porque viven niños en el barrio y no podemos vivir entre la basura con los roedores. Ya hice el reclamo a la Municipalidad vía la página online, me dieron un número de gestión pero aún no apareció nadie a levantar todos los desperdicios”.

