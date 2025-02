Violencia de género: una joven de 21 años fue golpeada y secuestrada por su ex pareja y la policía logró rescatarla

Una joven de 21 años vivió un calvario el pasado fin de semana. Su ex pareja la secuestró y la golpeó. La policía luego de un intenso operativo logró rescatarla a la altura del cementerio de Roldán.

Según la denuncia realizada su madre, la joven había sido llevada a la fuerza en un auto Ford Focus gris por R.G, su ex pareja, tras una discusión. La mujer fue alertada por una amiga de su hija y acudió a la comisaría Sexta para pedir ayuda.

‘‘El domingo, alrededor de las 8:15 am, R.G. atentó contra mi vida, obligándome a subir al auto que le robó a su padre horas antes. Me llevó a un campo cerca de San Jerónimo Sud, golpeándome la cabeza. Al bajar del auto, me tiró al piso y me siguió pegando y pisándome la cabeza”, relató la víctima y agregó: ‘‘Estuve cerca de morir, pase más de tres horas recibiendo golpes por todo el cuerpo’’.

Minutos después, el padre del agresor, H.G., informó que su hijo había sustraído sin autorización su vehículo y que, al enterarse de que la joven estaba con él, salió en su búsqueda.

Inmediatamente la policía inició un operativo de localización, logrando divisar el vehículo en Ruta 9, a la altura del cementerio local. Sin embargo, el agresor evadió a los agentes y se dio a la fuga en dirección a calle 1 de Mayo.

Minutos más tarde, el padre del acusado recibió un llamado informándole que su hijo había llegado a su domicilio y se había escapado a pie, dejando a L.C.M. en el asiento del acompañante con visibles signos de violencia. La joven fue trasladada de inmediato al SAMCO local, donde se constató que presentaba hematomas en el rostro, brazos y piernas, además de escoriaciones en la espalda y el pecho. Su recuperación demandará entre 20 y 25 días, según los informes médicos.

La joven es oriunda de Funes y utilizó sus redes sociales durante la tarde del pasado domingo para contar lo ocurrido y publicó imágenes de sus lesiones. Mientras tanto el joven continúa en libertad.