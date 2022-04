Violento robo en la autopista: les apuntaron con un arma y un cuchillo y les sacaron todo

Tres jóvenes de 19 años fueron asaltados este fin de semana a la altura del puente de Wilde en la autopista Rosario-Córdoba. Como ocurrió incontadas veces, los delincuentes habían cruzado piedras sobre la traza y fierros en las banquinas para que los conductores no pudieran esquivar, de modo que el auto reventó el neumático trasero y cuando debieron frenar, los desvalijaron a punta de pistola.

El relato de lo sucedido fue subido a Twitter por el padre de uno de los jóvenes este domingo: “En la Autopista Funes – Rosario a la altura del puente de Wilde, dos asesinos cruzaron piedras en la autopista que cubría buena parte de las dos manos, en las banquinas colocaron fierros (para que no tenga el conductor posibilidad de esquivarlas) y obviamente al chocar esos adoquines reventaron el neumático delantero, cuando logran controlar el auto y detenerse en la banquina estos asesinos los apuntan con un revolver y un cuchillo, obviamente les robaron todo, celulares, billeteras, mochilas, camperas todo absolutamente todo. La impotencia de tres pichones que a punta de pistola se quedaron en plena oscuridad sin saber qué hacer”, contó.

A pesar del momento de terror, también hubo lugar para la solidaridad de la buna gente: “Se detiene un matrimonio en una Kia gris (quisiera poder saber quienes son) y agradecerles infinitamente el llamado a la policía, gente buena ayudando a gente buena y quedando a merced de estos delincuentes que también les robaron. Los tres chicos están bien en su estado físico, pero con un susto que va a costar superar”, manifestó.

En la narración se puede leer también un problema que surgió a posterior: “El problema viene después cuando te das cuenta que estás a merced de lo que la suerte quiera con vos. En el llamado al 911 (lo hizo ese matrimonio de la Kia) llega la policía de Funes, quienes se portaron como corresponde conteniendo a los chicos, hasta que dispararon cinco tiros en plena noche (y los chicos entendiendo cada vez menos). Como no era jurisdicción de Funes, mi hijo y sus dos amigos cambian el neumático y los escoltan a la subcomisaria 22”, comentó y señaló que en la dependencia las condiciones eran pésimas: “Da vergüenza trabajar en ese lugar sucio, vidrios rotos, cielo raso todo caído, patrulleros todos rotos. El hecho ocurrió minutos antes de las 22hs, llegamos a casa 2 00 AM, todo ese tiempo nos tuvieron en la vereda como si nada ocurriera hasta que pudimos hacer la denuncia correspondiente”, agregó.

“Hasta cuando gente hay que seguir aguantando, la camioneta que tiene que estar arriba del puente está cuando es de día, a la noche no está, creo nos están agarrando para la joda y esto nos va a costar caro, no le arruinemos la juventud a nuestros pibes, no nos quedemos callados cuando tengamos que lamentar alguna muerte ya va a ser tarde”, remató con bronca.