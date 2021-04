Volvía a su casa y le tiraron una baldosa desde el puente peatonal de la autopista

Cerca de las 2 de la mañana del pasado lunes, un camionero Roldanense volvía a su casa desde Rosario por la autopista Rosario – Córdoba, cuando a la altura del primer puente peatonal intentaron robarle. Le tiraron una baldosa de aproximadamente 50 centímetros que impactó sobre el parabrisas delantero y lo estalló. “Por suerte venía solo pero nunca me había pasado en esa zona”, comentó Leandro a El Roldanense.

Diferente a los últimos robos ocurridos en esa zona, esta vez no fueron por pinchar las gomas, sino que decidieron atacar contra el parabrisas del camión. “En ningún momento decidí frenar porque sabía cuales eran sus intenciones, seguramente me iban a robar”, afirmó el camionero.

A pocos metros del hecho, en el puente Wilde, se encontraba detenido un móvil policial, por lo que el conductor del camión decidió seguir de largo y detenerse donde se encontraba el patrullero. Le contó lo sucedido, pero no supieron darle respuestas.

“Vi las luces de un patrullero así que decidí esperar unos kilómetros y parar en ese lugar a revisar el camión, conté lo que me había pasado, pero no me dieron ninguna respuesta” afirmó.

Cabe destacar que este es el cuarto hecho de robo e intento de robo que ocurre en la misma zona en lo que va del mes de Abril, por lo que desde las autoridades se pide que se refuerce el control policial con vigilancia las 24 horas del día, ya que no hay horario y estos hechos ocurren cada vez más frecuente.

La diputada Silvana Di Stéfano ingresó a la legislatura provincial un pedido de vigilancia que comprenda a más oficiales y que sea las 24 horas para intentar disminuir estos hechos de robos. Lo mismo hizo el edil rosarino Carlos Cardozo.