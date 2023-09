Volvió al país con un sueño a cuestas y lo concretó: la historia detrás de la nueva destilería de La Salvaje

“Va a ser difícil no llorar”, empezó su discurso Valeria Saavedra con una emoción contenida que sólo tardó esas seis palabras en aflorar para despertar el aplauso cerrado de todos los presentes. Con familiares, amigos, proveedores, clientes, dirigentes gremiales y funcionarios, este viernes cortó cintas en el área industrial de Roldán la primera destilería de gin de la provincia, la de La Salvaje.

El gin que se vende en todas las vinerías del país y se toma en los bares tiene en su origen el sueño de su creadora: Valeria trabajaba haciendo cócteles en el Mediterráneo y ya craneaba la idea de hacer una bebida en su país. “Traje el sueño de poder destilar el primer gin de la región. Yo vivía en Europa y hacia cocteles en el mediterráneo y pensaba por qué allá si y acá no. Para mi era compartir lo bueno que había vivido pero haciendo un gin 100% nuestro, con nuestra identidad cultural reflejada con los productores que trabajaron dentro y los artistas que trabajaron por fuera”, recordó los comienzos de esta idea que ahora se materializó con creces.

Arrancó con un microemprendimiento en Funes que luego pasó a emprendimiento en Rosario y que ahora se convierte en destilería modelo en Roldán, con la posibilidad de multiplicar su producción para abastecer mejor la demanda local y nacional y pensar en exportar a otros países.

“Son seis años, volví con 40 años a vivir a Argentina, empecé de nuevo. Estoy muy contenta. Está mi vida acá, La Salvaje tiene mi corazón”, expresó Valeria cuando la emoción del comienzo le dio paso a las palabras. Tras los agradecimientos a todos los que la ayudaron a dar este gran paso, reconoció: “No es un día para festejar sólo nosotros sino que tiene que ver con el trabajo colectivo de un montón de personas que están y son parte de La Salvaje”.

“Cuando yo arranqué con el gin no podía habilitarlo porque no existía el rubro y hasta el día de hoy mucha gente cree que hago jeans, pantalones”, dijo entre risas. “La cuestión metropolitana y regional es muy importante y sin este contexto no hubiera sido posible. Cuando no se podía, les dije que me iba a Mendoza y no, me abrazaron en Rosario y después me abrazaron en Roldán. Los industriales me apoyaron, me ayudaron, La Salvaje tiene mi corazón”, reforzó.

A su lado, el primero en tomar la palabra fue el presidente de la Unión Industrial Región Rosario (Unirr) Román Guajardo, quien destacó esa sinergia de la que habló Valeria: “Que haya una historia de desarrollo industrial hace posible que cuando uno quiere embarcarse en una nueva maquinaria como ocurrió con La Salvaje aparece alguien atrás que la acompaña desde la asesoría y eso es una suma de pequeñas cosas que se fueron dando en el tiempo. Esto no es casual, es el empuje de una familia de emprendedores y de un ecosistema productivo de la región que lo hizo posible”, manifestó.

También las palabras de Isabel Benvenuto, presidenta de Unempir, resaltaron eso: “Esta inauguración no solo es un logro para Destilería La Salvaje, sino también un hito para Roldán y sus habitantes. La planta representa una inversión significativa en la economía local y fortalece los lazos entre la empresa y la comunidad”, puntualizó.

Por último, el intendente Daniel Escalante les dio la bienvenida a la ciudad: “Para nosotros es un orgullo que estes acá, que nos hayas elegido, sos un ejemplo para muchos emprendedores para que se sigan superando ante las dificultades”, dijo.