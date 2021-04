Ya está definida la empresa que hará la obra de gas en Acequias del Aire

Condux SRL, una empresa autorizada por Litoral Gas, será la encargada de realizar el tendido de gas en Acequias del Aire. La obra tendrá un costo de $9.064.173,40 y demoraría entre 60 y 90 días, una vez se firme el contrato, algo que tendría lugar en uno o dos meses. La compañía ya realizó la obra privada encomendada por Axion en el barrio y múltiples conexiones en otras zonas de la ciudad, como Tierra de Sueños 3 y Las Tardes, según indicaron desde la vecinal en su perfil de Instagram.

El costo total está dividido por los 1.065 lotes comprendidos, por lo que cada uno deberá abonar $10.800 por la obra. Ninguno de los vecinos que tienen injerencia en el tendido se opuso a la realización tras conocerse el costo presupuestado, y tendrán tres diferentes formas de pago. Una de ellas es al contado, mediante Rapipago, cajas de la Municipalidad o Homebanking. Las dos restantes comprenden una cancelación con tarjeta de crédito (el costo se elevaría a casi $13.000) o con un anticipo del 50%.

La última semana de abril es la fecha límite para el pago y, en caso de no cumplir con el plazo, correrán punitorios como en cualquier otro impuesto. Según especifica el comunicado expuesto por la vecinal en sus redes sociales, el plan de pago no puede ser más largo porque el dinero es necesario para el inicio de la obra y evitar que esta se paralice. En caso de que alguien no pueda abonar a tiempo, se deberá acercar a la Municipalidad para analizar el caso.

De acuerdo a lo expuesto, los fondos irán a parar a una cuenta que permanecerá abierta hasta que cada lote abone lo correspondiente. En caso de existir un sobrante de dinero una vez esté terminada la obra, se invertirá en aspectos de interés para el barrio.