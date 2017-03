24 de Marzo: la ciudad se moviliza por Memoria, Verdad y Justicia La Secretaría de Promoción Humana municipal organiza un acto que se desarrollará en el Paseo de la Estación. Cómo será la actividad.

La Secretaría de Promoción Humana y Comunitaria municipal organiza un acto por el Día de la Memoria, este viernes 24 de marzo a las 10.30 en el Paseo de la Memoria que ha tomado forma en el predio de la Estación de Trenes.

María del Carmen Ramallo, titular de esa dependencia, contó a El Roldanense que la actividad que preparan será “sencilla pero muy sentida”, y que están invitados a sumarse todos los vecinos y organizaciones.

En el acto habrá un micrófono abierto para todo el que quiera participar, se dirán unas palabras alusivas, habrá lectura de poemas y una ofrenda floral.

“La idea es que en Roldán no pase desapercibida esta fecha tan importante como lo es el Día de la Memoria, y que los roldanenses puedan participar del acto en su ciudad antes de ir a la marcha en Rosario, donde la mayoría de las organizaciones marchan”, explicó la titular de Promoción Humana.

Historia en carne propia

María del Carmen es hija de Santos Hilario Ramallo, desaparecido durante la última dictadura militar. Santos Hilario fue un gremialista y defensor de los derechos de los trabajadores de la construcción, que fue secuestrado el 23 de octubre de 1977 y asesinado un mes más tarde en la vía pública, en un simulacro de enfrentamiento.

La historia de Santos Hilario es contada por su hija, que durante 35 años buscó a su padre intensamente. En el 2012 María del Carmen y su familia pudo reencontrarse con los restos de su padre, luego de un largo proceso de reconocimiento de identidad a cargo del Equipo de Antropología Forense: “Trato de transmitir mi historia para que la memoria se mantenga viva, porque seguimos clamando por verdad y por justicia”, remarcó Ramallo.

“Ojalá que la memoria esté siempre presente para que no vuelva a suceder nunca más. Hay tantos nietos por recuperar aún, yo he tenido la suerte de poder recuperar los restos de mi papá, y eso ha sido un antes y un después en mi vida. Pero mientras haya compañeros por encontrar, toda esta lucha continúa. Yo todavía no me he cruzado con los culpables de la desaparición, el secuestro y la muerte de mi padre, eso también queda pendiente”.

La intención del acto que organiza Ramallo, a cargo de la Secretaría de Promoción Humana y Comunitaria, tiene justamente como eje la idea de abrir la palabra. El micrófono abierto es parte de ese compromiso que asume con la transmisión de la memoria.

La funcionaria es también docente del nivel primario y desde su profesión se encarga de dar charlas y contar la triste historia reciente “para transmitir el sentimiento”. En esa línea, contó que el interés que los chicos demuestran ratifica la importancia de transmitir: “Ellos se van criando con otro tipo de conciencia, por más que no lo hayan vivido, si uno lo puede transmitir, ellos lo pueden llegar a entender”.