Anhelo cumplido para el Jardín Huellitas: Provincia capacita a sus docentes Tuvo lugar en Sala Italia una jornada formativa en el marco de un programa del Ministerio de Educación. Seños de Roldán y Funes asistieron a la convocatoria.

Que la Provincia brinde capacitación a su plantel de docentes era un anhelo de larga data para el Jardín Huellitas, un verdadero sueño que ahora se ve cumplido: el sábado último, maestras del establecimiento maternal público local iniciaron una jornada formativa en el marco de un programa del Ministerio de Educación.

El encuentro se desarrolló en la Sala Italia del Paseo de la Estación y fue el primero de una serie de seis que está prevista para Roldán y Funes, que participa con su jardín Amiguitos, también de gestión municipal. En total asistieron 54 seños.

La Directora de Nivel Inicial de la cartera educativa de Santa Fe, Lilian Kuran, explicó que la jornada se enmarcó “en una formación pensada desde el Ministerio para jardines municipales y comunales”. Y detalló: “Este año estamos teniendo una sede en Roldán y Funes. La otra es en Rafaela, donde participan otras 57 docentes”.

“Desde el compromiso que tienen estas municipalidades con la educación y con la primera infancia, nosotros decidimos acompañar también haciendo llegar nuestros programas de pedagogía emprendedora, pedagogía lúdica. Hoy es el primer módulo: el marco legal con el cual, como agentes del Estado, tenemos que trabajar en la primera infancia”, agregó la funcionaria.

Eva Benítez, directora del Jardín Huellitas, estuvo presente en el encuentro y no ahorró emociones a la hora de explicar cómo recibió la actividad formativa: “Cuando nos informaron de la capacitación, no me entraba el corazón en el cuerpo. Es algo que estábamos pidiendo desde hace mucho tiempo”, contó.

“Estamos muy contentas: dado que no estamos insertos en la educación formal, nos costaba tener acceso a este tipo de capacitaciones”, expresó por su lado Sandra D´Amico, titular del establecimiento maternal Amiguitos.

También presentes en la jornada inaugural de la capacitación, la concejala roldanense Susana Abo Hamed y la secretaria de Educación de Funes, Graciela Campagna, aprovecharon la oportunidad para manifestar su satisfacción.

“Estamos trabajando con el Ministerio de una manera mancomunada y veníamos gestionado que se baje este tipo de capacitación para docentes. Nuestro jardín nació en 2008 y desde 2014 que estamos recibiendo chicos de cuatro años. Veíamos la necesidad de una capacitación accesoria y la Provincia accedió de muy buena voluntad; estamos trabajando muy bien en equipo”, dijo la edila local.

Por su lado, la funcionaria de la vecina localidad destacó: “Por primera vez estamos capacitándonos a través de la posibilidad que nos da la Provincia y también está esto de formar equipo con Roldán. Es una doble alegría”.

Otra figura presente en la capacitación fue Edgar Casadey, coordinador de Regionales del Ministerio, quien aprovechó la ocasión para oficializar en diálogo con El Roldanense la apertura del nuevo jardín de infantes de Tierra de Sueños 1.