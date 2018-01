Buscan a un joven roldanense que fue visto por última vez el domingo 31 Sus amigos y familiares realizaron publicaciones en las redes sociales que se están viralizando en toda la ciudad. También fue hecha la denuncia policial.

Emanuel García es un joven roldanense de 20 años que fue visto por última vez en la ciudad el pasado domingo 31 de diciembre y desde entonces no se supo nada de él.

Sus amigos y familiares lo están buscando desde ese momento y encararon campañas en las redes sociales que poco a poco se van viralizando en los perfiles de la ciudad y la región.

Además, este martes radicaron la denuncia de paradero de persona en la Comisaría Sexta, desde donde se puso en conocimiento del caso a todas las dependencias de la provincia y a los hospitales.

“No nos podemos comunicar con él, su celular está apagado”, mencionan los allegados del joven, con domicilio en barrio América, y pusieron a disposición el siguiente celular para recibir noticias de quien pueda colaborar con información: 3413449718.

El joven vive con su mamá, su novia y su hija de un año y medio. “Lo último que sabemos es que su celular se apagó a las 7.21 del lunes 1º de enero y había subido una foto a su estado de Whatsapp en la que se lo veía dormido en un colectivo junto a una chica, que tenía la cara tapada. De esa chica no sabemos nada, no sabemos quién es”, contó a El Roldanense su hermana Elizabet.

“Él era de salir, iba a bailar y volvía. El 31 la última vez que lo vieron fue a las 20. Había invitado a los amigos que vayan a su casa a brindar a la medianoche, pero cundo fueron él ya no estaba. Hablaron con él y no nos saben decir bien qué les dijo. Después, el lunes subió esa foto con una chica que es con la que suponemos que está, pero no sabemos ni el nombre”, amplió la familiar.