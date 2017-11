Clausuran una casa que desde hace cinco años se alquilaba para fiestas privadas Tenía más de 20 denuncias por ruidos, desmanes e incluso amenazas. El Tribunal de Faltas le puso la faja y los vecinos respiran: “Se terminó un calvario”, dicen.

El Tribunal de Faltas clausuró este martes una vivienda del barrio Los Indios que era utilizada casi todos los fines de semana para la realización de fiestas privadas, y sobre la cual pesaban más de 20 denuncias realizadas en su mayoría por los vecinos que padecían lo que ellos mismos denominaron “un calvario”.

En la ciudad está prohibido por ordenanza el alquiler de viviendas para la realización de fiestas privadas, de hecho el mínimo permitido para renta temporaria es de 15 días, pauta que los titulares de dicha vivienda venían violando sistemáticamente desde hace muchos años.

“Hace cinco años que vivo acá y desde el momento mismo que me mudé empezó el calvario. Se repetía todos los fines de semana, incluso había afters, me orinaban los perros, me tiraban botellas de cerveza adentro, había gente borracha por todos lados”, contó a El Roldanense uno de los vecinos de la zona.

“Realización de fiestas privadas mayormente los fines de semana, obstrucción en la vía pública con gran cantidad de vehículos, desmanes en vía pública, arrojo de basura y amenazas de muerte de parte de los propietarios”, son algunas de las acusaciones que pesan en las denuncias a las que tuvo acceso este medio.

Del operativo realizado el martes participaron funcionarios del Tribunal con el apoyo de la Guardia Urbana y el Comando.

“Este sábado estaba previsto un casamiento para 200 personas. Esperemos que esto prospere y de una vez por todas se terminen las fiestas y los vecinos podamos aprovechar el barrio”, agregó el vecino consultado.