Jorgelina Alfonso: “Me siento satisfecha de haber representado al 40% de los votantes” La candidata del FPCyS analiza los resultados que la dejaron afuera de la intendencia pero “muy feliz” por el espacio que lograron construir. ¿Cuál va a ser su rol a partir de diciembre?

“Estoy feliz de haber aceptado este desafío de construcción grupal, de un equipo plural donde prevalece el respeto. Esta construcción me enorgullece. Me quedo en paz porque di todo de mi y me siento satisfecha de haber representado al 40 por ciento de los votantes”, se expresó en diálogo con El Roldanense Jorgelina Alfonso, la candidata a intendenta del FPCyS, espacio que hizo una buena elección pero que quedó a las puertas de gobernar la ciudad.

“Nuestra propuesta estuvo basada en el conocimiento del territorio. El grupo tuvo una convocatoria y un crecimiento con gente de diferentes edades y desde sectores distintos. Esto habla de lo que va creciendo este espacio político, más allá de algunas cosas que se estuvieron diciendo basándose en calumnias”, sumó Alfonso recalcando en todo momento la satisfacción por haber conformado un espacio político al cual entiende con gran futuro en la ciudad.

De hecho, ese futuro la verá trabajando codo a codo con sus compañeros de militancia. “Desde el llano, como lo hice siempre, apoyando al grupo sin ocupar ningún rol político. Roldán me verá haciendo cosas”, describió la referente del Frente Progresista convencida de que “un líder que hace crecer al resto es un verdadero líder”.

Por eso no habla de nuevas candidaturas en las elecciones legislativas que vienen dentro de dos años, pero tampoco lo descarta: “En dos años, más allá de ocupar o no una candidatura me van a encontrar trabajando en este equipo”, aseguró.

Respeto a los resultados del domingo, Alfonso analizó: “Acepto la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas porque es maravilloso vivir en democracia. Van mis respetos a quien sigue gobernando porque logró captar las voluntades del 47 por ciento de los roldanenses”.