Muke volvió a las pistas después de cuatro meses y se quedó con el tercer puesto Fue en la 5ta Maratón Saludable que se corrió este domingo en San Jerónimo. Un buen resultado para el presente del atleta local.

El atleta local Gustavo Muke Benítez volvió a las pistas después de cuatro meses de inactividad y consiguió un meritorio resultado: se quedó con el tercer puesto el podio en la 5ta Maratón Saludable que se corrió este domingo en San Jerónimo.

“Estuve 4 meses parado por decisión propia, sigo entrenando pero nada es como antes. Realizo la tarea que mi entrenador me pasa y hay veces que no puedo ni hacerla, con esto quiero decir que no vengo entrenando bien, así y todo decidí correr en la distancia de 8km y me encontré con un resultado inesperado quedando en el tercer lugar de la general”, contó el atleta a El Roldanense.

El deportista hizo un tiempo promedio de 3.29 el kilometro, “fue inesperado porque no vengo haciendo bien las cosas pero esta vez fue mas cabeza que entrenamiento” dijo y sumó que en lo que resta del año “alguna que otra carrerita voy a correr”.

“Mientras tanto estoy concentrado en el Eempa porque estoy cursando el 5to año y ya estoy por graduarme. Una vez terminado el Eempa ya podré entrenar como se debe y de mejor manera”, cerró.