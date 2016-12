Nochemala: el reporte de la guardia del Samco tras los festejos de Navidad El período de Fiestas suele demandar trabajo extra para los efectores de salud. El impacto que tuvieron las celebraciones para el hospital local.

En esta oportunidad, no hubo que lamentar las clásicas heridas de las Fiestas: la guardia del Samco no recibió personas afectadas por el uso de fuegos artificiales ni por desafortunados corchazos de champagne y sidra. De todos modos, la Nochebuena no dejó de ser agitada en el hospital local.

Según explicaron a El Roldanense desde la Central de Emergencias que funciona en el efector ubicado sobre Bv. Sarmiento, fueron varios los vecinos que acudieron con lesiones provocadas en disturbios y peleas interpersonales.

De acuerdo al reporte del Samco, llamó especialmente la atención la cantidad de mujeres jóvenes que se acercaron hasta la guardia con heridas –incluso de tipo cortante– provocadas en peleas callejeras que se habrían generado tras las celebraciones desarrolladas en la ciudad durante la madrugada del domingo.