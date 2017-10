¿Un puma suelto en Roldán? Vecinos aseguran haber visto tremendo felino Dicen haberlo divisado cuando se adentraba en un monte de zona rural y hasta fotografiaron impresionantes huellas de animal cerca del lugar.

Un vecino de la ciudad asegura haber visto un puma adentrándose en un monte ubicado en zona rural y hasta tomó una fotografía de impresionantes huellas animales para corroborar lo que había aparecido frente a sus ojos.

El testimonio, acompañado por la imagen en cuestión, surgió entre los muchos comentarios de lectores surgidos a partir de una nota publicada este miércoles por El Roldanense tras la aparición de una víbora de gran tamaño en Acequias del Aire.

“Miren esta foto fue tomada este lunes en una estancia a las afueras de Roldán. Yo mismo vi que era un puma. Se metió al monte y me fijé si había algún rastro. Tomé esta foto para que me crean que no es mentira”, compartió Jonatan.