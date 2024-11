La empresa mundial de apuestas 1xBet habla de las victorias de la Albiceleste en la Copa América 2021, el Mundial 2022 y la Copa América 2024.

Tres victorias consecutivas en grandes torneos es un logro increíble, una hazaña lograda por sólo dos equipos en la historia del fútbol. Antes del éxito del equipo de Lionel Scaloni, sólo lo habían conseguido España (Eurocopa 2008, Mundial 2010 y Eurocopa 2012) y Argentina en 1945-1947, cuando la Albiceleste ganó tres Copas América.

En 2021, Argentina consiguió su primer gran trofeo en 28 años, al derrotar a Brasil por 1-0 en la final de la Copa América. Lionel Messi inspiró al equipo durante todo el torneo y se convirtió en el mejor jugador y goleador de esa competición. Otro héroe de la Albiceleste fue Ángel Di María, autor del gol de la victoria en la final. Sin embargo, el punto culminante para Lionel Messi y toda una generación de jugadores argentinos fue el Mundial de 2022. El equipo de Lionel Scaloni comenzó su andadura en Qatar con una derrota ante Arabia Saudí, pero eso no le impidió llegar a la final. En un partido dramático contra Francia, la Albiceleste se impuso en la tanda de penales tras un empate a 3-3 en el tiempo reglamentario. Messi anotó un doblete y se convirtió además en el primer jugador que marca en todas las fases de playoffs del torneo desde la introducción de la fase de octavos de final en 1986. El excelente juego de Leo ya no sorprendió a nadie, pero la contribución de Emiliano Martínez, que no se convirtió en un pilar de la selección hasta la Copa América 2021, fue enorme. La increíble confianza, la loca reacción y la intrepidez del portero del Aston Villa se convirtieron en uno de los factores más importantes del éxito de los argentinos en el Mundial.

Después del torneo en Qatar, Lionel Messi partió a la conquista de la MLS, y muchos pensaron que ya no tendría mucha influencia en el juego de la selección. El brasileño Vinícius Júnior realizó la mejor temporada de su carrera y seguramente quería añadir una medalla de la Copa América 2024 a su triunfo en la Champions League. Sin embargo, Argentina demostró su condición del equipo más fuerte del continente, dejandose anotar sólo un gol en todo el torneo. El equipo volvió a exhibir un gran fútbol y puede presumir con razón de ser la mejor selección argentina de la historia. Nunca se dirá lo suficiente del papel de Messi en estas victorias. Durante mucho tiempo no consiguió ganar títulos con la selección, pero su inagotable pasión por el fútbol le llevó a conseguir merecidas victorias y afianzó su lugar en el panteón de las leyendas del fútbol.

El entrenador Lionel Scaloni ha sido capaz de crear un equipo que ha logrado resultados extraordinarios. Ha demostrado que, para lograr victorias históricas, no se necesita una estrategia genial al nivel de Josep Guardiola ni el bagaje de experiencia de Carlo Ancelotti. El equilibrio entre experiencia y juventud, combinado con la capacidad de motivar y mantener alta la moral, ha permitido a Scaloni crear un equipo histórico. Sin embargo, se abstiene modestamente de definirlo así: “No sé si esta victoria marca una época, pero lo cierto es que este equipo no deja de sorprender”.

Lionel Scaloni ha expresado su voluntad de trabajar con la selección argentina durante otros 15 años, y Lionel Messi admitió que participará en el Mundial de 2026. Independientemente del entrenador y de los jugadores por individual, la selección argentina ha desarrollado una mentalidad ganadora para los próximos años.

