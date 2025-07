Les entraron a robar en su casa de Funes, ofrecieron recompensa para recuperar las cosas y los quisieron estafar

Una familia que vive en el barrio Brisas de Funes fue víctima el pasado sábado por la noche de un robo en el cual le revolvieron toda la casa aprovechando la ausencia de los moradores, que habían salido cerca de las 20hs a un encuentro familiar. Entre las cosas que se llevaron, se cuenta una moto de competición, elemento que quisieron recuperar ofreciendo recompensa pero se encontraron con otra complicación: los quisieron estafar.

Así lo contó una de las víctimas en diálogo con El Roldanense: “Como hicimos la publicación de la moto, al principio no habíamos puesto recompensa porque somos dos laburantes y no tenemos un mango, pero familiares y amigos nos ayudaron y lo hicimos, pero estamos recibiendo llamados de cualquier tipo, hasta estafas en las que no caímos”, detalló.

La familia no es propietaria del inmueble, sino que se habían mudado allí buscando un poco de tranquilidad y con la idea de darle una mejor calidad de vida a su hija. Sin embargo, tras el hecho están analizando irse.

Los delincuentes habrían ingresado por el predio que da con el fondo de su casa, ya que la propiedad que se encuentra allí es sólo de fin de semana y no está habitada diariamente.

Ahora están esperando obtener la filmación de las cámaras del barrio Cadaqués, una de las cuales da directo a ese lugar, para intentar dar con el vehículo en el cual se trasladaban los ladrones. La denuncia está radicada en la Comisaría 23.