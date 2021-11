Piden informes sobre del destino del dinero que ingresó por ventas de lotes en el Parque Industrial

El edil y actual candidato a intendente Roberto Amsler presentó hace dos semanas en el Concejo un pedido de informes para pedir al Ejecutivo que, en un plazo no mayor a siete días, informe sobre la situación de los depósitos que debieron realizarse en función de la venta de lotes contemplada en la Ordenanza de “Alícuota sobre las ventas de terrenos para infraestructuras en el parque industrial”.

Asimismo, pide que “informe, en caso que corresponda, sobre las obras emprendidas con dichos fondos, toda vez que el empleo de los mismos debe ejecutarse de manera exclusiva en la concreción de infraestructuras, equipamientos y provisión de servicios en el ámbito de mencionado Parque”.

Por último solicita que también informe “sobre las operaciones en curso y los montos que, en función de estas operaciones, debieran devengarse para el cumplimiento de la norma referida, especificando las obras a realizar o, en caso de que aplique, los servicios, equipamientos y facilidades que se adquirirán con los mencionados fondos”.

El pedido efectuado por Amsler se basa en la Ordenanza relativa a “Alícuotas sobre la venta de terrenos para obras de infraestructura en el Parque Industrial Padre Jorge Oldani”. La misma dispone que un porcentaje de las ventas actuales y futuras de los terrenos comercializables del mencionado Parque sea destinado por el Municipio a la realización de obras estructurales y provisión de servicios intramuros.

Además, contempla que los fondos originados por las operaciones de venta serán depositados, en un plazo no mayor a un mes, en una cuenta especial a efectos de concretar las obras mencionadas, siendo que dicha cuenta no podrá tener otros movimientos que no sean los establecidos por la ordenanza referida.