De puño y letra: La historia de la joven roldanense que ganó un concurso de cuentos

Julieta Elzeard tiene 18 años y hace pocos días termino la secundaria. Vive desde los nueve años en Roldán y es una apasionada de la lectura de libros. Está a punto de comenzar la Licenciatura en Letras de la UNR de Humanidades, y el pasado mes de noviembre ganó el concurso de cuentos Manuel Musto 2021. ‘‘Desde que tengo uso de razón me encanta leer libros, un día mi mamá me trajo uno de Luis María Pescetti y de allí nació mi sueño de querer ser escritora’’, explicó Julieta en diálogo con El Roldanense.

‘‘A mitad de año me enteré que en Rosario se hacía un concurso de cuentos conocido como Manuel Musto 2021, en donde participaba gente de Rosario y sus alrededores, entonces empecé a armar mi propio libro de cuentos, denominado Monarca’’, detalló la joven. Y agregó: ‘‘Al libro lo fui armando muy de a poco, cada dos semanas me sentaba a pensarlo y repensarlo, corregirlo y editarlo hasta que me pareció que ya estaba listo. En total son siete cuentos con más de 70 páginas, además de todas ilustraciones están hechas por mí, al igual que la tapa’’.

‘‘Al momento de ingresar al concurso, por mi edad entré en la categoría juvenil sub 19, y el jurado integrado por Francisco Bitar (Santa Fe), Matías Capelli (Buenos Aires) y Marina Closs (Misiones) terminó eligiendo mi presentación como la mejor entre un total de 270 obras’’, explicó la joven, y al mismo tiempo agregó: ‘‘Monarca es un libro que va más allá de lo gótico. Tiene misterios, buitres volando por las páginas y un breve dejo de ambigüedad que sorprende y hace pensar al lector’’.

Julieta resaltó: ‘‘Estoy empezando este 2022 con mucha alegría y una ilusión enorme de poder seguir trabajando por mis sueños, y seguir escribiendo, que es lo que más me apasiona’’, y agregó: ‘‘Agradezco el acompañamiento de mi familia, en especial de mi mamá y mis dos hermanas , como así también a mis amigas y amigos que siempre me empujaron a seguir para adelante. A todos les digo que los sueños están para cumplirse, solo hay que animarse a caminar el sendero de la vida’’.