8M: Más de 250 mujeres marcharon por la ciudad en una jornada sin precedentes

Pañuelos violetas, verdes y naranjas, maquillaje al tono, banderas de la diversidad, glitter, y sobre todo muchas ganas de expresarse. Con ese marco, se desarrolló el pasado viernes en Roldán la jornada por el #8M en conmemoración por el día internacional de la mujer.

Se trató de una movida que contó con una organización previa desde la Colectiva Roldán, una agrupación que se conformó entre diversos espacios feministas de la ciudad y que tuvo como principal objetivo este encuentro, aunque sin dudas sentó las bases de futuras construcciones conjuntas.

La jornada arrancó a las 17 en el playón donde se había dispuesto una feria de emprendedoras y se extendieron diferentes dinámicas de participación, incluido el bordado colectivo que viene llevando adelante la Ronda de Mujeres Roldanenses y una exposición de carteles con los nombres y apellidos de cada una de las víctimas de violencia de género en lo que va de año.

Por allí fueron pasando centenares de mujeres durante toda la tarde hasta que a las 19 se inició con la marcha de la que participaron unas 250 personas -en su gran mayoría mujeres- quienes recorrieron diferentes puntos icónicos de la ciudad como la Comisaría, la Iglesia, la Municipalidad, y el Hospital para luego de más de una hora retornar al Playón.

Una vez de vuelta se procedió a la lectura de un documento que, en lenguaje inclusivo, detallaba las razones del reclamo y del paro general, razones que se replicaron a lo largo y ancho del país en cada una de las ciudades donde hubo movilizaciones.

“Nosotras, nosotres, tan iguales y tan diversas, decimos basta a todo lo que nos oprime, nos violenta, nos mata. Exigimos igual salario por igual trabajo. Salario mínimo, vital y móvil igual al costo de la canasta familiar. Exigimos derogación de la ley de reforma previsional aprobada en medio de una feroz represión. Rechazamos la reforma laboral y el aumento de la edad jubilatoria. Queremos el 82% móvil. Paramos contra el presupuesto de hambre del 2019. Paramos contra la feminización de la pobreza y la precarización laboral; contra los despidos, suspensiones y los tarifazos del gobierno de Macri; porque el trabajo doméstico, reproductivo y de cuidado no es amor, es trabajo no remunerado; porque las personas trans tengan acceso a la educación, salud, trabajo y vivienda”, señalaba el documento que fue leído por referentes de las organizaciones y autoconvocadas que forman la colectiva.

Por supuesto que la cuestión del aborto se coló como tema excluyente en la jornada y también en el discurso público: “Paramos porque en la Argentina las personas con capacidad de gestar nos seguimos muriendo por abortos clandestinos. El aborto es un problema de salud pública. ¡Aborto legal, seguro y gratuito, ya!”, exclamaron.

“Paramos porque en lo que va del 2019 se le negó a al menos tres niñas el derecho a la interrupción legal del embarazo, contemplado en el código penal desde el año 1921, siendo torturadas y forzadas a parir. Exigimos el cumplimiento y la aplicación del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo en todo el territorio nacional y plurinacional. Denunciamos a les legisladores nacionales que votaron en contra de la Ley de aborto y les decimos que no nos olvidamos. Exigimos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, siguieron.

“Hubo muchas niñas con la consigna, “niñas no madres”, adolescentes, mujeres por arriba de los 70 años, todas ahí poniendo el cuerpo, para poder romper con las estructuras del patriarcado”, señalaron a El Roldanense desde la Colectiva y evaluaron como muy positivo el evento: “El año pasado éramos 10 las que estábamos en la organización y este año fuimos más de 50 para organizarnos en la Colectiva. Cada espacio con sus diferencias pero pudiendo sortearlos, debatiendo con sororidad y llegando a acuerdos”, destacaron.