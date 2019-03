A la espera de obras, arranca la cosecha gruesa y los camiones colapsan la A012

Como cada año cuando los camiones cargados con cereales de la cosecha llegan a los puertos del Gran Rosario, las rutas de la región se saturan y se produce un caos anunciado. En Roldán, la A012 se convierte en paso obligado para los vehículos de gran porte que van a descargar a las terminales del cordón industrial y ya puede verse el colapso.

Mientras tanto, los anuncios hablan de que en abril arrancarían las obras para transformar esa traza en una autopista, licitación que ganó el consorcio Helport pero sobre la que no hay demasiadas precisiones aún.

Por lo pronto, se anuncia una cosecha gruesa de grandes dimensiones. En ese sentido, el gerente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de San Lorenzo, Gabriel Abdo, planteó al portal Rosario 3 dos causas principales de los colapsos en las rutas: por un lado esta semana se triplicó la presencia de vehículos y además aseguró que si bien el sistema de turnos funciona aún ordenar “una franja horaria”.

“Esta vigente un sistema de cupos coordinado con el Ministerio de Transporte de la Nación. Los camiones que no tienen cupo no pueden llegar a la región. El cupo está atado a la carta de porte (un certificado para el transporte de mercaderías) y si el camión no tiene asignado un cupo no puede emitir su carta de porte y por lo tanto no puede circular”, explicó.

Para el titular de la cámara industrial, el problema de los camiones que circulan sin cupo “se ha solucionado casi un 90 por ciento” gracias a los controles pero “el inconveniente que a aún no se ha podido resolver y que se está trabajando es la franja horario de arribos a la región”.

“Lo que produce el embotellamiento es el arribo de muchísimos camiones en una misma franja horaria”, definió.

Según describió Abdo, con el inicio de la campaña de la cosecha se multiplica el movimiento en los puertos de la región por dónde se exporta casi el 70% de la producción graniaria argentina. “Desde mediados de marzo se intensificó la llegada de los camiones a San Lorenzo, Puerto General San Martín, Timbúes, donde están los principales 17 puertos y 12 terminales que reciben los camiones”, señaló.

“El 80 por ciento de la cosecha se mueve por camión. En promedio, llegaban dos mil camiones por día en febrero y ahora tenemos un promedio de cinco mil y seis mil por día y seguirá aumentando el mes que viene”, definió.

El problema de fondo, desde ya, es la falta de inversión para mejorar la infraestructura. De los Estados pero también de las empresas multinacionales que ganan millones gracias a ese soporte. Abdo comentó que presentaron proyectos integrales al respecto y que el gobierno nacional prometió iniciar hacia fin de año la “doble traza de la A012 y todos los caminos que conduzcan directamente a las terminales”. Obras que no están garantizadas.

Foto: Cristian Moriñigo

Foto: Cristian Moriñigo