A un año del crimen del gendarme: cómo sigue la causa judicial

Gustavo Elorrieta era gendarme y tenía 42 años cuando el pasado 10 de julio del 2022 le inyectaron ketamina para dormirlo y le pagaron cuatro mazazos en la cabeza para asesinarlo y luego lo arrojaron a un aljibe ubicado en un descampado ubicado en el camino hacia el Cementerio de Roldán, donde 15 días después su cuerpo fue hallado por la policía. Hoy hay cinco detenidos y solicitarán la prisión perpetua. A un año del caso que conmocionó a la ciudad y tomó estado nacional, El Roldanense accedió a información exclusiva sobre los avances en la justicia.

‘‘La causa se encuentra aún etapa investigativa, con la mira a una preliminar con una acusación formal por parte del fiscal. Las evidencias son abundantes y muy claras, nosotros entendemos que el móvil de la muerte de Gustavo Elorrieta fue económico’’, explicó Florencia Delgado, la abogada querellante de la causa en diálogo exclusivo con este portal.

‘‘Luego del homicidio cometido, hubo muchos movimientos bancarios, se sacaron créditos, se realizaron compras, extracciones de dineros. En ese crédito la beneficiaria de la póliza de seguro en caso de una situación de muerte era la esposa (Mercedes F.)’’, sostuvo la letrada y agregó: ‘‘El 30 de julio de este mes se realizará una revisión de la medida cautelar en cuanto a la situación de los detenidos. Desde nuestra posición entendemos que es inviable que cambie algo la situación procesal’’.

‘‘Las cinco personas que en la actualidad se encuentran en prisión son Mercedes E. F de 48 años (esposa), Mario F. de 25 años (amigo de Mercedes y Alex), Alex G. hoy de 19 años amigo de los imputados, Alex Elorrieta, en la actualidad tiene 18 años (hijo de la víctima) y Luciano R. hoy de 18 años’’, puntualizó Delgado.

‘‘Aún quedan pericias importantes por realizarse, pero con las pruebas que tenemos cuando llegue el momento del juicio vamos a solicitar la prisión perpetua para las cinco personas que están detenidas, dado que todo esto fue planificado casi con un mes de antelación’’, cerró la abogada.

El dolor en primera persona

‘‘Ya pasó un año desde el momento que asesinaron a mi hermano y durante todo este tiempo he pasado por diferentes etapas, hay días que su ausencia se hace más pesada y te hace caer que no está más con nosotros, pero automáticamente recuerdo que tengo a mi sobrina y eso me da la fuerza y el impuso para seguir adelante’’, expresó Sthela Elorrieta, hermana del ex gendarme en diálogo con este medio desde Corrientes, donde vive junto con la hija menor del gendarme, de quien tiene la custodia legal.

‘‘Con respecto a mi sobrina (hoy tiene 11 años) durante este tiempo tuvo muchos cambios y avances, en la actualidad ella está cuidada y controlada por profesionales (psicóloga, psicopedagoga) y por suerte se adaptó rápidamente a mi entorno familiar’’, sostuvo y agregó: ‘‘La pequeña asiste en la actualidad a la misma escuela donde yo doy clases, aquí en Corrientes y además realiza natación y actividades artísticas’’.

‘‘Si todo va bien seguramente lograré tener la tenencia definitiva, eso está en tratativas finales y es llevado adelante por el equipo de la Niñez e Infancia de San Lorenzo’’, se esperanzó.