Abo Hamed: “El Concejo está en una continua guardia parlamentaria”

Tras el pedido del Frente Roldanense para retomar las sesiones ordinarias del Concejo, la presidenta del cuerpo y referente del oficialismo, defendió la labor que el legislativo local viene ejerciendo desde mediados de marzo cuando se suspendieron las sesiones ordinarias.

“Llevamos adelante nuestro trabajo parlamentario durante este tiempo de pandemia y cuarentena, lo llevamos tan o más activo que de costumbre porque durante este tiempo, si bien lo único que se ha reducido en cuanto al funcionamiento del Concejo es el tema de las sesiones ordinarias, nosotros estamos en una continua guardia parlamentaria”, aseveró.

“Cada uno de los concejales que así lo consideramos estamos trabajando intensamente en la colaboración con instituciones y en el trabajo social comunitario que demanda esta pandemia, con la recolección de insumos, materiales, y la distribución en las familias”, agregó remarcó que durante todo este tiempo se han llevado a cabo sesiones extraordinarias el 16 de marzo y el 3 de abril. “El 16 de abril convocamos para el armado final del centro de aislamiento y tuvimos reuniones con el Ejecutivo y con todo el gabinete municipal para ponernos al tanto y colaborar con ellos en el tratamiento de esta pandemia”, comentó.

Asimismo, Abo Hamed sumó que el 2 de abril y el 22 de abril los ediles también mantuvieron reuniones con el intendente y secretarios. “Si para algunos la función del concejal se reduce a ir una vez por semana a calentar una silla dos horas entonces diría que sí, que esas personas no están cumpliendo su laboral parlamentaria. Pera los que consideramos la vocación de concejal como un trabajo las 24 horas en todos los frentes que uno pueda y de la manera que se te ocurra, estamos todo el tiempo gestionando y trabajando por lo que las personas necesitan y colaborando con quien corresponde, con el Ejecutivo, sea del color político que sea, y de cualquier vecino que lo necesita”, disparó

“Trabajamos con muchos de los concejales y si un concejal no participó fue por una cuestión personal de no haberlo hecho, pero me parece que en estos momentos donde se demanda actos de grandeza hacer campaña política me parece muy lamentable, pero que cada uno se haga cargo de lo que le toca”, remarcó.