Abo Hamed: “El Plan urbano es bueno por donde se lo mire”

La presidenta del Concejo y representante del bloque oficialista, Susana Abo Hamed salió con todo a defender el Plan de ordenamiento urbano territorial aprobado el pasado miércoles por el cuerpo al tiempo que criticó con dureza las declaraciones del Frente Roldanense. “El Plan es bueno por donde se lo mira, quien lo critica es porque no se tomó el trabajo de leerlo. Estuvo 13 meses adentro del Concejo y no lo leyeron porque cuando íbamos desglosando punto por punto demostraban desconocimiento total y vertieron mentiras a los medios para confundir a la ciudadanía”, sentenció.

Asimismo, Abo Hamed recordó que el plan “es producto de muchos años de trabajo de parte del municipio, de planteos de técnicos, asesorías, financiamiento del Dinaprem, y tuvo participación ciudadana activa ya que durante el 2018 se hicieron asamblea públicas de las que participaron profesionales, empresarios, representantes de los establecimientos educativos y vecinales”.

“Este plan pone en la agenda pública la manera ordenada y eficiente cómo queremos que se desarrolle la ciudad. La idea es que no quede ningún sector de la postergado. Lo mas importante que tiene es que dinámico y que la propuesta es que esté sometido a una continua revisión y enriquecimiento. Por eso propone el funcionamiento de varios espacios que son importantes como por ejemplo la coordinación de Planeamiento y Ambiente, una comisión técnico ejecutiva, una junta asesora del plan integrada por agentes públicos y privados, y se va a hacer una consulta continua y un sistema de evaluación del plan que va a estar sujeto a todas las modificaciones que se planteen con la implementación del mismo”, especificó.

Asimismo, sumó: “Hasta que se pusiera en funcionamiento era imposible visualizar la totalidad del plan. Era necesaria su implementación para el progresivo mejoramiento del mismo. Si hay algo que tiene de novedoso es justamente el dinamismo que tiene para ser reconducido, replanteado y modificado. El que no lo quiere ver es porque esta haciendo campaña y porque tiene una visión muy egoísta y está atentando contra el bienestar de todos los roldanenses”.

Abo Hamed no se guardó críticas con respecto a la posición del Frente Progresista y fue al hueso: “Hay un total desconocimiento del plan y en su dictamen ellos mismos reconocieron que el plan desde lo técnico estaba bien confeccionado pero se opusieron desde el punto de vista político. Estamos en un año electoral donde uno de los integrantes del bloque va a ir de candidata a intendenta y esto es una franca muestra del egoísmo partidista político que algunos sectores tienen. Si durante tantos años que fueron gestión provincial no hicieron nada ahora de pronto se activan para boicotear todo lo que el oficialismo propone”.

“El plan es bueno desde donde se lo mire, quien no lo vea así es porque no lo leyó o porque hay una intencionalidad política explicita. Desde que tengo memoria escuché al frente insistir sobre la necesidad de un plan estratégico para la ciudad, hoy está, es producto de años de trabajo con anuencia de todos los sectores de la ciudadanía que fueron consultados oportunamente y el único sector que faltaba en esa consulta era el Concejo, y hace 13 meses que el proyecto dormía ahí. Despotricaron en su momento porque querían sesionar porque no se bancaban estar en su casa, pero evidentemente en su casa no hicieron nada, los demás estuvimos trabajando. Nosotros tenemos responsabilidades con la ciudadanía, por eso el plan se aprobó porque es bueno, y los beneficios se van a ver con la implementación”, destacó.

Sobre el plan

Si bien aun no se conoce cómo quedó redactado el plan definitivo (ya que se le debieron introducir cambios propuestos por el bloque de Juntos por el Cambio), Abo Hamed adelantó que incorpora nuevos instrumentos para la planificación que implica proyectos especiales y que van a cambiar la estructura de la ciudad.

“Cuando se habla de nuevas urbanizaciones, la prioridad va a ser el completamiento del tejido urbano, no la expansión. Además se plantea la creación de un banco de tierras para la vivienda promoción publica y para los espacios públicos”, dijo.