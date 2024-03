Abrazado a una ilusión: Sportsman volvió a ganar y trepa en la tabla

El pasado viernes, el equipo de Primera y Reserva de Sportsman emprendió un viaje crucial a la ciudad de Cañada de Gómez para enfrentar la quinta fecha del torneo de apertura de la Liga Cañadense de Fútbol (LCF).

Ambos encuentros se llevaron a cabo en el terreno de juego del Club Atlético Newells Old Boys de Cañada, un desafío de gran magnitud para los jugadores de la Cebra. La Reserva, a pesar de su esfuerzo y entrega, no pudo superar a su oponente, con un resultado final de 2 goles para Newells Old Boys y 1 gol para La Cebra, anotado por Mateo Leguizamón en un emocionante cierre de partido.

Sin embargo, la Primera División mostró su poderío y determinación al lograr una importante victoria que mantiene su invicto en el torneo. La Cebra se impuso con tres goles sobre su rival, que solo pudo marcar 2 goles a lo largo del encuentro. Los goles de la victoria fueron obra de Alexis Cardozo, Fernando Sguerzo y Franco Dezotti, quienes destacaron por su habilidad y entrega en el campo de juego.