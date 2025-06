La primera local leprosa pisa fuerte en el Torneo Molinas con sello roldanense

El Club Newell’s Old Boys cuenta con la categoría Primera Local de fútbol y este año está compitiendo en el Torneo Molinas, la máxima categoría de la Liga Rosarina de Fútbol. El equipo cuenta con su DT, que oriundo de la ciudad: Carlos Guerrero y a continuación te contamos el trabajo que viene desarrollando en la institución del parque independencia.

Newell’s Old Boys atraviesa un momento histórico en el fútbol regional: por primera vez, el club participa del Torneo Molinas —máxima categoría de la Liga Rosarina— con su Primera Local, una división conformada por jugadores juveniles en etapa final de formación. El equipo, dirigido por Carlos Guerrero, ya logró su primer gran objetivo: clasificar a la zona campeonato.

“Venimos bien. Hicimos un buen trabajo desde la pretemporada, empezamos el torneo con buenos resultados y eso nos permitió seguir laburando más tranquilos”, expresó Guerrero, orgulloso del rendimiento de sus dirigidos. “Los pibes están respondiendo de gran manera y eso es clave en esta etapa”.

La decisión de sumar esta categoría al exigente Molinas responde a una estrategia de desarrollo deportivo. “Esta competencia es muy formativa. Nos enfrentamos a jugadores con experiencia, con 25 o 26 años, en canchas difíciles, donde el roce es fuerte. Todo eso termina de formar al jugador”, explicó el DT.

El proceso cuenta con el respaldo total del club, que trabaja de manera coordinada entre las divisiones inferiores, reserva y primera. “Estamos alineados en todos los niveles. El mensaje es claro: los chicos tienen que competir donde sea, sumar minutos y adaptarse al ritmo que exige el fútbol profesional”, destacó Guerrero.

Más allá de lo técnico y táctico, el cuerpo técnico también pone el foco en lo humano. “No hay que olvidarse que son chicos. Por eso apuntamos a llegarles con un mensaje que los acompañe en esta etapa. Esta categoría no solo forma jugadores, también forma personas”, señaló.

En la última fecha, la Primera Local de Newell’s superó como local a Pablo VI, remontando un resultado adverso. “Ese tipo de experiencias son fundamentales. Enseñan a revertir situaciones complicadas y fortalecen al grupo”, analizó el técnico roldanense. El próximo compromiso será ante Unión de Álvarez, otro rival directo en la parte alta de la tabla.

De cara al cierre del torneo, el cuerpo técnico no pierde de vista el objetivo central: formar futbolistas preparados para dar el salto. “Lo importante es que sigan compitiendo, ajustando detalles, y que no se desvíen del camino. Ojalá el día de mañana puedan jugar en la Primera de Newell’s. Y si no es acá, que puedan vivir de esto tan lindo que es el fútbol”, concluyó.