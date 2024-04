Actor y productor funense llega al Festival Internacional de Cine Independiente de la mano de Anoche Films

El Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires (BAFICI) es el escenario del estreno del cortometraje «Un Sistema de Vuelos Espaciales», dirigido por Julián Pérez Cantón y Lautaro González de Cap, y producido por Anoche Films. Este film está protagonizado por Emiliano Dasso, Jorge Marcote, Ángel Fernández, el funense Sebastián Villalba y Ariel Tarico.

Sebastián Villalba, conocido en la industria cinematográfica principalmente como productor y director, sorprendió gratamente con su actuación en este corto, destacando la calidad de los realizadores santafesinos. «Quedé sorprendido, con lo que vi en BAFICI, el cine es una industria que genera mucho trabajo y es fundamental que siga creciendo», declaró Villalba. Esta participación marca un hito para Sebastián, demostrando su versatilidad y compromiso con el cine argentino.

«Un Sistema de Vuelos Espaciales» no sólo atrae por su elenco, sino también por su audaz enfoque narrativo. La película explora la mezcla de hechos reales con ficción para contar la historia del discurso de Menem de 1996, donde habló de instalar una base de vuelos espaciales en Córdoba. «Desde entonces me llamaba la atención, y me parecía que estaba bueno completar esa historia con algo de ficción», comentó Julián Pérez Cantón sobre la inspiración detrás del filme.

El cortometraje se sumerge en la vida de Osvaldo, un guionista desempleado y fanático de la ciencia ficción, que enfrenta el reto de escribir un discurso presidencial memorable. La película utiliza el humor y la sátira para abordar temas de actualidad y reflexionar sobre la naturaleza del poder y la realidad.

El BAFICI de este año ha sido especialmente significativo para Santa Fe, con la inclusión de «Un Sistema de Vuelos Espaciales» entre las seis producciones de la provincia. La selección de este corto subraya la riqueza y la diversidad del cine independiente en la región, junto con otras obras como «El infierno de los vivos» de Alberto Gieco y «Gombrowicz o La inmadurez» de Nicolás Valentini.

Anoche Films, conocida por sus variadas producciones que incluyen series televisivas y documentales, continúa su tradición de abordar temas culturales con profundidad y originalidad. Con esta nueva producción, el estudio reafirma su compromiso de explorar temas históricos desde perspectivas frescas y estimulantes, haciendo de «Un Sistema de Vuelos Espaciales» un destacado en la escena del cine independiente argentino.