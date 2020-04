Advierten sobre estafas telefónicas en Roldán con el bono de $10.000 del Estado

Las avivadas siempre están a la orden del día pero en épocas de crisis los delincuentes agudizan su ingenio y suelen recurrir a los llamados “cuento del tío” para agarrar a algún que otro desprevenido y hacerse de dinero que no le pertenece.

En este caso la excusa fue el bono de $10.000 que el Estado le dará a trabajadores monotributistas. Vecinos de la ciudad recibieron este jueves por la tarde llamados a sus teléfonos fijos de un supuesto empleado del ministerio de Salud que del otro lado le daba indicaciones para retirar el dinero del cajero automático.

“Me llamaron diciendo que eran del ministerio para pasarme un pin, luego yo tenía que ir al cajero con mi tarjeta de débito y con ese pin iba a poder extraer 10.200 pesos que es la ayuda social que le estaban dando a todos los argentinos por el coronavirus”, relató una de las vecinas que recibió el llamado a El Roldanense.

La mujer se hizo la interesada para poder sacarle datos. Así, el supuesto empleado le dijo que se llamaba Carlos Baltazar, le dio como dirección de la oficina del ministerio de Salud de la Nación la de Córdoba 710, Buenos Aires, e incluso le dio un número de teléfono (01132312638) el cual la mujer agendó y vio que como foto de perfil tenía una imagen vieja de Anses. Demás está decir que al llamar no atendía nadie.

“Cuando les dije que me parecía raro porque no había escuchado de ninguna ayuda social, y le empecé a hacer preguntas, me cortaron. Además yo estoy en relación de dependencia, de modo que tampoco entro como beneficiaria”, comentó la mujer que vive en Tierra de Sueños 3 y que tiene su teléfono fijo sólo porque es necesario para recibir el servicio de internet.

“Ni yo me se el número, no lo tiene ningún conocido ni familiar, se nota que lo sacaron de alguna base de datos y deben estar llamando por localidad”, sumó para advertir a otros ciudadanos roldanenses para que no caigan en la estafa.

La mujer llamó a la Comisaría Sexta pero desde allí le indicaron que para radicar la denuncia debía dirigirse personalmente, algo difícil en épocas de pandemia.