Un helicóptero en el CCUP: qué viene a hacer la empresa Aeroemergencias a Roldán

Desde el pasado 1° de junio, Roldán cuenta con el servicio de evacuación aeromédica ante la existencia de un siniestro, a través de UTV Aeroemergencias. La empresa firmó un acuerdo con la Municipalidad para comenzar a prestar la cobertura en la ciudad y brindó una serie de capacitaciones teóricas al personal correspondiente. Este sábado se hará la segunda parte de esa formación, con una exhibición abierta al público a las 9 de la mañana. El helicóptero descenderá sobre las canchas del CCUP, por avenida Pellegrini.

“Es la presentación física del servicio. Se hace con el helicóptero y todas las fuerzas que integran las unidades de rescate, es decir el cuartel de bomberos de la ciudad, la policía local, el área de salud y la Municipalidad”, contó Fernando Scabuzzo, titular de UTV, a El Roldanense. “Se harán una serie de capacitaciones en seguridad operacional terrestre. Después, habrá un ejercicio de extracción simple, que es la forma de activación que tiene el servicio”, dijo. De esta forma, culminará la etapa de formación que había comenzado con la parte teórica, a fines de mayo.

Los vecinos de Roldán podrán acercarse a ver a cierta distancia el evento, que marca la llegada de la empresa a la ciudad, así como en otras localidades cercanas, y la instrucción a fuerzas vivas y personal médico. “El inicio de la presentación, con la apertura del servicio, será abierta a la ciudadanía. Cuando pasemos a la parte de instrucción, se pedirá a las personas que se mantengan a una distancia de seguridad”, describió Scabuzzo. “En ese momento trabajaremos con el helicóptero en caliente, el vehículo en marcha”, amplió.

Cómo se dio el desembarco de UTV en Roldán

UTV es una empresa privada prehospitalaria, no un sistema público, y trabaja pura y exclusivamente con sus clientes. “Roldán no era un área protegida, por algún momento no estaba interesada en nuestros servicios, hasta que hubo una nueva gestión que nos llamó. También participó gente que nos conoce y trabajó con nosotros en otros lugares como el aeropuerto”, contó el director. “Ellos le contaron a la Municipalidad cómo es el procedimiento y, a partir de ahí, se interesaron y se pusieron en contacto para resolver la parte comercial”, dijo.

La cobertura comprende dos tipos de rescate, primario y secundario. “El primero es sobre el que se tiene poca información sobre el hecho, así sea por las características de la escena o por tratarse de gente que no es de la localidad y está de paso. Puede ser un accidente de ruta”, señaló. “El segundo comprende a los propios vecinos de Roldán que, por algún motivo, acuden al servicio de salud local y éste se encuentra superado para dar una respuesta. En ese momento intervenimos nosotros”, detalló Fernando.

“Cabe aclarar que esto no es un traslado aéreo sino un servicio GEMS, es decir un servicio de medicina de alta complejidad. El helicóptero en sí lo es, lleva más equipo de lo que uno puede tener en mente en cualquier ambulancia terrestre”, puntualizó. “La gente verá que interactuamos con el paciente en tierra, principalmente en su estabilización. No es que llegamos, cargamos y nos vamos. Tenemos mucho equipo de electromedicina a bordo, eso brinda mayor posibilidad de supervivencia al paciente y menor tiempo de recuperación ante una lesión”, aseguró.