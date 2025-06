Modo incógnito: el roldanense Kevin Ortiz empezó la pretemporada en Central pero su futuro es incierto

Luego de dos semanas de descanso, el plantel de Rosario Central regresó el jueves 5 de junio a los entrenamientos. Entre los citados estaba el roldanense Kevin Ortiz, quien fue convocado por el entrenador Ariel Holan para comenzar la pretemporada junto a sus compañeros. Sin embargo, el futuro del futbolista es una incógnita y aún no se puede definir con certeza qué será de porvenir futbolístico. Pronto se abrirá el mercado de pases nuevamente y, en ese contexto, las oportunidades podrían expandirse para el mediocampista central.

Pieza importante del equipo que logró el histórico título de Copa de la Liga a fines de 2023, Kevin tuvo partidos destacados en la Copa Libertadores del año siguiente, aunque luego su influencia a nivel colectivo fue decayendo. Si bien empezó siendo titular al comienzo de la gestión del actual entrenador, se vio opacado por la llegada de refuerzos y perdió su lugar dentro del once titular. Así, hubo partidos en los que fue al banco e ingresó, otros en los que no estuvo concentrado y bajó a Reserva para sumar minutos, aunque siempre fue parte del plantel profesional.

El Roldanense se contactó con su círculo íntimo y pudo saber que Ortiz tuvo sondeos de diferentes equipos en lo que va del año, aunque hasta el momento las fichas no se movieron. Si a comienzos de año existió la posibilidad de incorporarse a Atlético Tucumán, también tuvo chances de dar el salto a la liga brasileña y hasta un llamado del fútbol europeo. El representante del deportista local se movió para conseguir nuevas opciones, no obstante aseguran que las negociaciones aún no comenzaron y que se podrían extender en el tiempo.

Luego de la última función en Arroyito, Kevin se retiró del estadio cargando el cuadro que le regaló la dirigencia por haber cumplido un centenar de partidos. “Gracias a la gente de Central por bancar siempre y a mi familia que es el pilar fundamental. Estoy más que feliz por haber llegado a esa cifra con esta camiseta y de haberla defendido a muerte todo este tiempo. Aquel nene que soñaba con jugar un partido con esta camiseta y en el Gigante está súper orgulloso”, posteó. En este marco, las próximas semanas serán cruciales para su futuro.