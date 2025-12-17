Talento sobre telas: las jóvenes acróbatas roldanenses que se destacaron en la competencia mundial de fin de año

Doce jóvenes acróbatas de la ciudad hicieron honor al nombre de la escuela de telas roldanense, Desplegando Alas, y se trajeron grandes resultados de la Azul Fest realizada en La Falda, Córdoba. La competencia reunió a más de 100 escuelas internacionales, entre ellas algunas de México, Chile, Brasil y Costa Rica, junto a las de muchas provincias argentinas. En ese contexto, cinco deportistas locales llegaron al podio, y una de ellas obtuvo un pase gratis para participar de otra competencia en Ucrania además de una ayuda económica.

Así fueron los resultados:

Acrotelas infantil B amateur (94 participantes)

– Julia Charmet 3° puesto

– Mercedes Amado

Acrotelas infantil A profesional (26 participantes)

– Atenea Rivarola Tarlet 4° puesto

– Juana Rolón 3° puesto

– Allegra Campagnolo Bureu 1° puesto

Acrotelas infantil B profesional (86 participantes)

– Francesca Marin Binaghi

– Isabella Martoglia

Acrotelas Juvenil A amateur (48 participantes)

– Guillermina Magini

Acrotelas Juvenil B amateur (18 participantes)

– Pilar Amado 2° puesto. Ganadora de la ayuda económica y pase a participar de la competencia en el año 2026 a realizarse en Ucrania.

Acrotelas Juvenil A profesional (77 participantes )

– Victoria Sosa

– Lourdes Amado

Acrotelas adulto A profesional (14 participantes)

– Sol Panivino 1° puesto

Fue el cierre de año ideal para las chicas, que a mitad de año también habían obtenido premios y menciones destacadas, y para la profesora Elisabet Sánchez, quien fue premiada como mejor maestra formadora. Y más allá de competir en la Azul Fest, aprovecharon la estadía para hacer otras actividades. “Subimos al cerro La Banderita y las familias no dudaron en acompañarnos. Fue un viaje muy enriquecedor como grupo, tanto alumnas como familias afianzamos más los vínculos que año tras año vienen creciendo”, dijo Sánchez a El Roldanense.

“Este viaje marcó un antes y un después. El año pasado no las pude acompañar por cuestiones personales, pero esta vez estuve con ellas en todo momento. Me siento muy feliz de ver el grupo que tenemos”, contó Elisabet. “Compartir con la misma alegría actividades extra que nada tienen que ver con las acrobacias es muy satisfactorio. Amo mí profesión, estoy muy orgullosa de ellas y de las familias, tanto las suyas como la mía. Terminamos el año de la mejor manera y confiamos en que en el próximo la familia de Desplegando Alas será más grande”, destacó.