De los chicos con cariño: el emotivo reconocimiento de San Lorenzo para Manuel Salazar, ‘El Abuelo’ del club

La foto muestra la esencia de Manuel Salazar, ‘El Abuelo’ del club San Lorenzo. Está de espaldas a la cámara, pero de frente a lo que más le importa, aquello que sucede dentro de la cancha. Los múltiples abrigos lo protegen del frío a mediados de año, en una tarde gélida que, de todas maneras, no lo hace dudar de asistir al entrenamiento de su nieto y las diferentes categorías. Desde hace 25 años, Manuel se ha convertido en una de las personalidades más importantes del club, que no perdió la oportunidad de homenajearlo en la fiesta del deporte.

Otra imagen lo muestra a la derecha de Imanol Machuca, uno de los cracks surgidos de la cantera del Cuervo. Era el año 2012 y, tal como sucedió el pasado sábado, la comisión del club le había hecho una distinción. En la foto también están Gastón y Bruno, nietos de Manuel y compañeros de Imanol. “Era una categoría de monstruos, salían campeones todos los años. Y en ese momento, mi papá también tuvo un reconocimiento por acompañar al equipo”, contó la hija de Salazar, quien ahora acompaña a su nieto Ciro Arrechaga, categoría 2015.

“Lleva 25 años acompañando en todas las canchas. Va a todos los entrenamientos, no falta a ningún partido, está siempre presente”, contó Sebastián Galván, presidente de San Lorenzo, a El Roldanense. Por iniciativa de la comisión y de los padres de la categoría 2015, ‘El Abuelo’ fue invitado a subir al escenario en la cena de fin de año y recibió una camiseta del club estampada con su nombre. Fue uno de los momentos más emotivos de una noche cargada de lindos momentos, en la que también se entregaron trofeos a los chicos.

“Cuando tuve a mi hijo varón, empezamos a llevarlo al club San Lorenzo por tradición. Mi padre empezó a acompañarlo, no se pierde prácticas ni partidos y va a todos lados con nosotros”, describió orgullosa la madre de Ciro, impulsora también de la movida que se realizó el fin de semana. “Ahora que está jubilado lo puede hacer con más tranquilidad. Los chicos le entregaron la camiseta y fue un momento muy lindo”, señaló. Don Manuel siempre acompañó a sus nietos, pero terminó transformándose en el abuelo de todas las categorías.