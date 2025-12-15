Se les fue la mano con el ruido: la GUR debió intervenir en una fiesta por pirotecnia de alto impacto sonoro

La Subsecretaría de Seguridad y Control intervino en el barrio Punta Chacra tras recibir reiterados reclamos de vecinos, canalizados a través del Centro de Operaciones Municipal (COM 5299300), por el uso de pirotecnia de alto impacto sonoro en una vivienda de la zona.

Al arribar al lugar, personal de la Guardia Urbana dialogó con vecinos del sector, quienes aportaron datos en calidad de testigos, y se recibió además material fílmico. En el domicilio se entrevistó a la persona responsable del inmueble, quien manifestó que el mismo había sido alquilado para la realización de una despedida.

Desde la Guardia Urbana se informaron las ordenanzas vigentes que prohíben el uso de pirotecnia sonora y se procedió a labrar el acta correspondiente por incumplimiento de la Ordenanza N° 1028/19, que establece la prohibición del uso, comercialización y traslado de pirotecnia de alto impacto sonoro en la ciudad.

En el procedimiento también intervino personal de la Comisaría 6ª de Roldán, que prestó colaboración en el lugar.

Desde el municipio se recuerda la importancia de respetar la normativa vigente, especialmente en relación al uso de pirotecnia sonora, con el objetivo de cuidar la convivencia, la salud de las personas y el bienestar de niños, personas con discapacidad, adultos mayores y mascotas.