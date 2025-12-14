Se consolida un plan metropolitano de gestión de residuos sólidos urbanos y Roldán forma parte

Con la presencia de 17 localidades del área metropolitana de Rosario, se realizó el pasado jueves 4 de diciembre un encuentro para presentar los avances realizados durante el presente año en la elaboración del Plan Metropolitano de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).

Convocado por el Ente de Coordinación Metropolitana Rosario (ECOM Rosario), el encuentro tuvo por objetivo compartir los resultados alcanzados en los distintos capítulos del Plan, entre ellos:

# Fracción orgánica de residuos domiciliarios, en coordinación con el Centro de Ingeniería Sanitaria de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario;

# Reciclables, junto a la carrera de Ingeniería Ambiental de la Pontificia Universidad Católica Argentina;

# Cierre y remediación de basurales a cielo abierto y

# Seguimiento centralizado de los residuos de construcción y demolición.

“El Plan se encuentra en una etapa muy avanzada en el camino hacia la consolidación de un modelo metropolitano sostenible fruto del trabajo conjunto entre municipios, comunas, profesionales y equipos técnicos de las universidades de la región, quienes aportaron una mirada operativa, metropolitana y académica sobre la gestión de los residuos”, afirmó el Ing. Sebastián de la Fuente, coordinador del proyecto por parte del Ente.

En la reunión se conformó también una Comisión que representará las miradas locales para realizar los últimos aportes antes del cierre final del documento. Una vez concluida esta etapa de revisión será posible avanzar en la formulación de proyectos concretos y la gestión de recursos externos destinados a fortalecer la infraestructura y el equipamiento necesarios para implementar de manera efectiva las estrategias acordadas a escala metropolitana.

El encuentro contó con la presencia del Director General del ECOM Rosario, Arq. Héctor Floriani quien dio la bienvenida a los presentes valorizando la elaboración de este plan que radica en la capacidad de actuar de manera coordinada y cooperativa, sumando las experiencias locales para impulsar un ambiente más sano y sostenible para el área metropolitana de Rosario.

Las Ing. María Cristina Marozzi, Albertina González y la Lic. María Madoery (UNR) expusieron los avances en la problemática de la fracción orgánica de residuos domiciliarios. A continuación, el Ing. Javier Gómez Insausti y las Ing. Milagros Baraldi y Gretel Roldán Padinger, (UCA) informaron lo trabajado en relación a la fracción de los reciclables domiciliarios y para finalizar el Ing. Sebastián de la Fuente (ECOM Rosario) dio detalles acerca de propuestas sobre basurales a cielo abierto y centralización del seguimiento del transporte de residuos de construcción y demolición.

Estuvieron presentes personal profesional y técnico de Alvear, Coronel Domínguez, Empalme Villa Constitución, Funes, General Lagos, Granadero Baigorria, Luis Palacios, Pérez, Pueblo Andino, Ricardone, Roldán, Rosario, San Lorenzo, Soldini, Villa Amelia, Villa Constitución y Villa Gobernador Gálvez.

Participaron del encuentro el Senador Ciro Seisas, la Directora provincial de Residuos del gobierno de Santa Fe, Ing. Cecilia Álvarez y equipo técnico del ECOM Rosario.