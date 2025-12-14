Ana Clara Reijember: «Le vamos a meter con todo a la celebración de los 160 años de Roldán»

Ana Clara Reijember asumió como nueva secretaria de Cultura, Educación, Turismo y Deporte, un cargo que era ocupado por su hermana Mariel, quien asumió como concejal.

En diálogo con El Roldanense, explicó que tiene una experiencia de muchos años en educación y señaló que apostará por la continuidad de lo hecho en el área recientemente.

En paralelo, señaló que el equipo ya se está preparando para la celebración de los 160 años de la ciudad en el 2026: «Es el evento más importante, así que le vamos a meter con todo», dijo.