Con un solo cambio obligado, Escalante repite su gabinete de secretarios
A continuación nombre por nombre de las personas que acompañaran al intendente en su nuevo periodo al mando de la ciudad.
La asunción de Mariel Pini Reijember como concejala —quien hasta ahora se desempeñaba al frente de la Secretaría de Cultura—, obligó al intendente a realizar el único cambio en los nombres de Gabinete para su nuevo mandato, ratificando a los mismos funcionarios al frente de las distintas secretarías municipales.
Uno por uno los nombres y los cargos:
Secretaria de Gobierno y Coordinadora de Gabinete: Maria Isabel Mendoza
Secretaria de Legal y Técnica: Yamila Zito
Secretario de Salud: Agustín Callegari
Secretario de Hacienda y Finanzas: Victor Acosta
Secretario de Producción, Empleo y Planeamiento Estratégico: Diego Guettig
Secretario de Servicios Públicos: Cristian Torres
Secretaria de Desarrollo Social: Carina Escobar
Secretaria de Cultura, Educación, Turismo y Deporte: Ana Clara Reijember