Con un solo cambio obligado, Escalante repite su gabinete de secretarios

La asunción de Mariel Pini Reijember como concejala —quien hasta ahora se desempeñaba al frente de la Secretaría de Cultura—, obligó al intendente a realizar el único cambio en los nombres de Gabinete para su nuevo mandato, ratificando a los mismos funcionarios al frente de las distintas secretarías municipales.

Uno por uno los nombres y los cargos:

Secretaria de Gobierno y Coordinadora de Gabinete: Maria Isabel Mendoza

Secretaria de Legal y Técnica: Yamila Zito

Secretario de Salud: Agustín Callegari

Secretario de Hacienda y Finanzas: Victor Acosta

Secretario de Producción, Empleo y Planeamiento Estratégico: Diego Guettig

Secretario de Servicios Públicos: Cristian Torres

Secretaria de Desarrollo Social: Carina Escobar

Secretaria de Cultura, Educación, Turismo y Deporte: Ana Clara Reijember