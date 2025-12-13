Chocó contra un camión en Ruta 9, le hicieron alcoholemia y superó los límites del aparato

En la noche del viernes, alrededor de las 21:30 horas, se produjo un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 332. El conductor de uno de los vehículos dio positivo de alcoholemia.

El hecho involucró a un camión y un automóvil. Ambos conductores resultaron sin heridas de gravedad y no requirieron asistencia médica.

Durante el procedimiento, al conductor del automóvil se le realizó el test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado positivo que superó los límites de medición del alcoholímetro, evidenciando un nivel de alcohol en sangre extremadamente elevado.

Además, se constató que circulaba sin seguro y con la licencia de conducir vencida, por lo que se procedió a la retención de la licencia y a la remisión del vehículo al corralón municipal.

El conductor del camión fue sometido al control correspondiente, arrojando resultado negativo de alcoholemia.