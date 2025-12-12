En venta: casa a estrenar en una de las zonas más lindas de Roldán, retasada
La propiedad fue retasada a un precio más bajo. Toda la info a un click.
Inmobiliaria Sofía Cicchitti vende una propiedad ubicada en Barrio Los Olmos, un entorno privilegiado con excelentes accesos, arboleda añosa, y conexión directa al casco céntrico de Roldán. Apta crédito y retasada.
La propiedad cuenta con:
- 3 dormitorios, uno en planta baja y dos en planta alta.
- Cocina y living comedor integrados, con diseño moderno y funcional.
- 2 baños completos, uno en planta baja y otro en planta alta.
- Cochera cubierta.
- Parrillero con bacha,
- Servicios : luz, agua y gas natural .
- Esquina con orientación noroeste, con excelente iluminación natural.
Superficies:
- Cubierta: 122 m²
- Semi-cubierta: 33 m²
- Terreno: 328,25 m²
Precio: u$118.000 (retasada)
Una propiedad lista para estrenar en un barrio consolidado, rodeada de naturaleza y con detalles de calidad.
Para coordinar una visita contactate al tel: 3413241280 . Sofia Cicchitti CI Mat:0582