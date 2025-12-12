Clasificados

En venta: casa a estrenar en una de las zonas más lindas de Roldán, retasada

La propiedad fue retasada a un precio más bajo. Toda la info a un click.

12 DE diciembre DE 2025

Inmobiliaria Sofía Cicchitti vende una propiedad ubicada en Barrio Los Olmos, un entorno privilegiado con excelentes accesos, arboleda añosa, y conexión directa al casco céntrico de Roldán. Apta crédito y retasada.

La propiedad cuenta con:

  • 3 dormitorios, uno en planta baja y dos en planta alta.
  • Cocina y living comedor integrados, con diseño moderno y funcional.
  • 2 baños completos, uno en planta baja y otro en planta alta.
  • Cochera cubierta.
  • Parrillero con bacha,
  • Servicios : luz, agua y gas natural .
  • Esquina con orientación noroeste, con excelente iluminación natural.

Superficies:

  • Cubierta: 122 m²
  • Semi-cubierta: 33 m²
  • Terreno: 328,25 m²

Precio: u$118.000 (retasada)

Una propiedad lista para estrenar en un barrio consolidado, rodeada de naturaleza y con detalles de calidad.

Para coordinar una visita contactate al tel: 3413241280 . Sofia Cicchitti CI Mat:0582

