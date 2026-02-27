Casa en esquina de 3 dormitorios EN VENTA en Tierra de Sueños 3, Roldán: u$s89.000

Sofía Cicchitti Inmobiliaria tiene a la venta una casa de tres dormitorios ubicada en esquina en el barrio Tierra de Sueños 3. La misma cuenta con dos baños, cochera y parque.

Amplia propiedad, en esquina, con muy buena distribución y excelente aprovechamiento de los espacios.

En planta baja cuenta con ingreso principal a amplio living-comedor, cocina integrada, baño de servicio y cochera cubierta.

Desde el área social se vincula al patio, aportando buena ventilación y luz natural.

En planta alta dispone de dormitorios bien dimensionados y baño completo, con circulación funcional y espacios cómodos.

La propiedad presenta una superficie cubierta aproximada de 197,8 m², según planos aprobados, plantados sobre 250 m2 de lote.

Servicios: luz eléctrica y agua potable conectados, sistema de biodigestor instalado. Gas natural pasa por la puerta (no conectado).

Ideal tanto para vivienda permanente como inversión.

Sofía Cicchitti, corredora inmobiliaria, matrícula 0582.

341 3241280 / 4962646

Sofía Cicchitti Inmobiliaria.

Desde 2008 en el mercado.