Un nuevo punto de encuentro: amplia convocatoria laboral para la apertura del buffet en el club San Lorenzo

El club San Lorenzo inaugurará pronto su nuevo buffet en uno de los espacios internos de la institución. En ese marco, los impulsores del proyecto abrieron una amplia búsqueda laboral.

La convocatoria es para mozo/a, cocinero/a con experiencia comprobable y un animador para el karaoke. Los interesados deben presentar su CV en calle Mitre 550 (Roldán) de lunes a viernes en el horario de 13 a 16.

Se espera que el lugar abra sus puertas en el mes de marzo. A esta hora, ultiman detalles en un espacio moderno y dinámico. Sus desarrolladores apuestan a que el bar sea un lugar de encuentro y de ocio, y también un punto donde ver el Mundial de fútbol que se jugará en pocos meses.