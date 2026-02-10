Oportunidad en Funes: terrenos de 1000m2 en venta u$s54.000
Toda la info y fotos a un click.
🚨 OPORTUNIDAD IMPERDIBLE EN FUNES 🚨
🏡 Terreno en venta – 1.000 m²
📍 San José – Garita 18, Funes | Santa Fe
✔️ Zona de alta demanda y crecimiento sostenido
✔️ Ideal para construir hoy o invertir y capitalizar mañana
✔️ Entorno tranquilo, consolidado y con excelente proyección
🔹 Superficie: 1.000 m²
🔹 Estado: Disponible
🔹 Ubicación: Barrio San José – Garita 18
💰 USD 54.000
⚠️ Valor por debajo del promedio de la zona.
Este tipo de terrenos se reservan rápido.
📲 Escribime ahora y asegurá tu oportunidad
Juan Luna
Asesor Comercial
Ahora Desarrollos Inmobiliarios