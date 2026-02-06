Casa de 5 ambientes en venta en barrio Alberdi, Rosario

Ahora Negocios Inmobiliarios vende una propiedad ubicada estratégicamente sobre calle Perdriel en el tradicional barrio Alberdi de Rosario, Santa Fe.

Construcción sólida del año 1999 con una superficie total de 216 m², distribuidos en 208 m² cubiertos, 8 m² semicubiertos, emplazada sobre un terreno de 287 m².

Distribución funcional con 5 ambientes que incluyen 3 dormitorios amplios, 3 baños completos y toilette. Diseño versátil que combina espacios sociales y privados con excelente aprovechamiento arquitectónico.

Cuenta con cochera y múltiples sectores diferenciados como living/comedor, cocina, lavadero, quincho, terraza, jardín y patio.

Características destacadas: habitación de servicio, vestidor, balcón, pileta y espaciosos placares. Equipamiento de primer nivel con parrilla, aire acondicionado, calefacción y sistema de seguridad.

Servicios completos: agua, electricidad, gas, alarma y televisión satelital.

Estado general impecable, conservado meticulosamente desde su construcción.

Ideal para familias que valoran espacios amplios, funcionales y con múltiples comodidades en una ubicación privilegiada de Rosario.

Contacto: Sandra Szuber – Agente Inmobiliaria

Celular: 341 242 2926

Email: sandra.ahoradesarrollos@gmail.com

Mat C.I 2154 –